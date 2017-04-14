«Маленькая принцесса» Усть-Янского района

В каждой семье, где растет дочка, она является маленькой принцессой, законодательницей мод и повелительницей кукол и плюшевых игрушек. Красивые платьица, разноцветные бантики, заколки, бусы — все для нее, для принцессы этого дома. А вот 12 апреля в ДК «Металлург» маленькие жительницы поселка Депутатский смогли побороться в вполне серьезном конкурсе красоты и таланта «Маленькая принцесса».

Конкурс охватил две возрастные категории: дошколят возраста и из младшего школьного звена. Принять участие пожелали 10 девочек: Настя Слепцова (5 лет), Аделина Горохова (5 лет), Алина Слюсарь (4 года), Эмилия Липская (4 года), Виолетта Титова (5 лет), Наташа Чернуха (6 лет), Лиза Горбова (5 лет), Юлиана Ефимова (4 года), Эвелина Петренко (7 лет) и Алина Юзько (9 лет).

Ведущими вечера предстали Фея — Альбана Ковтун и Принц — Артем Кравцов, на бал к которому и собралось столько маленьких красавиц. Участницы состязались в 6 турах: от визитки и дефиле в разных стилях до традиционного творческого конкурса, и надо сказать, что малышки проявили себя, свой потенциал и раскрыли таланты ничуть не хуже взрослых. На суд зрителей и членов жюри были представлены полноценные творческие номера, зажигательные танцы, песни и модные дефиле.

В этапе «Визитка» девочки появились в национальных костюмах и рассказали о себе и своих любимых увлечениях. Здесь учитывалось все: и манера говорить, умение держаться на сцене, костюм и, конечно же, обаяние. Уже первый этап показал, что все участницы очень милы, красивы, обаятельны, и, несмотря на ранний возраст, уже умеют держаться на публике, хорошо подготовлены.

Девочки с малых лет неравнодушны к моде, и больше всего на свете любят наряжаться, примерять наряды. Вторым этапом стало «Дефиле в стильной одежде», и тут развернулась нешуточная борьба, каждая участница, как настоящая манекенщица, демонстрировала свой самый стильный и супермодный наряд с подходящими к нему яркими аксессуарами. Жюри и зрители с умилением смотрели, как юные модели умело дефилировали.

Каждая девочка должна стремиться вырасти не просто красавицей и умницей, но и хорошей хозяйкой. В традиционном для таких испытаний туре они приготовили фирменное блюдо. Каких только вкусностей здесь не было: канапе, пироги, торт с короной, суши, рогалики.

Далее конкурс продолжился этапом «Я — дизайнер», в котором претендентки продемонстрировали авангардные костюмы. Очевидным было проявление большого полета фантазии и полной свободы в выборе подручных материалов. Например, на участницах были авангардные, удивительные и невообразимые наряды из яичных лотков, подарочной упаковки, газет и журналов и даже бубликов. Каждая постаралась быть незабываемой.

Затем на сцене развернулся творческий конкурс, он и раскрыл все таланты красавиц. Учитывались музыкальность, актерское мастерство, пластика движений. Самым популярным проявлением таланта стали танцы в самых разных жанрах. Настя Слепцова исполнила «Северный танец» а Аделина Горохова — якутский. Алина Слюсарь продемонстрировала танец «Матрешки». Эмилия Липская запомнилась всем «Арам-зам-замом». Зажгла весь зал «Чунга-чанга» Виолетты Титовой. Наташа Чернуха представила «Танец Куклы», в котором к всеобщему восхищению ее поддержал отец. Юлиана Ефимова станцевала нежный «Танец стерхов». Лиза Горбова продемонстрировала вокальный талант, выступив с песней «Маленькая модница». Эвелина Петренко спела «Ягодку-земляничку» и Алина Юзько – «Шел по лесу музыкант».

И последним конкурсом шоу-программы стал «Наряд принцессы» — выход в вечерних и праздничных платьях. Конкурсантки предстали во всей своей красе. Обворожительные, милые, воздушные, как цветы, девочки выпархивали из-за кулис, как самые настоящие принцессы.

В перерывах между этапами выступали воспитанники детской школы искусств.

У каждой конкурсантки была солидная группа поддержки, и за каждую сильно болели ее родные, родственники, друзья, зал встречал громкими аплодисментами выход девочек. Было видно, сколько сил потратили, сколько труда и любви вложили родители и их помощники в подготовку.

Может кто-то скажет, зачем маленьким девочкам участвовать в таких конкурсах. Но здесь стоит возразить, подобные испытания дают им много — с малых лет учиться держаться на сцене, правильно подать себя, быть артистичными, яркими, смелыми.

Жюри пришлось нелегко: из десяти участниц каждая была очаровательна, умна и талантлива. Каждая была достойна звания «Маленькая принцесса». После всех этапов члены компетентного жюри приняли решение: 1 место по праву досталось Виолетте Титовой. Звание «1 Вице-мисс» было присуждено Аделине Гороховой. Маленькая Юлиана Ефимова завоевала звание «2 Вице-мисс». Победу и звание «Маленькая принцесса во второй возрастной группе заслужила Эвелина Петренко. Алине Юзько присудили звание «1 Вице-мисс». Все остальные участницы были удостоены различных номинаций с призами и подарками.