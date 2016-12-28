Лучшие школьники Вилюйских школ посетят космодром «Восточный»

Более 200 детей из всех уголков района приняли участие на традиционной Елке Главы Вилюйского улуса. Отличившимся вручили путевки в космодром «Восточный».

На кону Нового года и Рождества – самого долгожданного, сказочного праздника более 200 детей из всех уголков района приняли участие на традиционной Елке Главы Вилюйского улуса.

Программа праздничного мероприятия началась с главного новогоднего представления Центра Досуга «Алгыс». Лучшие номера от разных коллективов школ были подарены детям в этот день.

Глава района Сергей Винокуров отметил, что очень гордится подрастающим поколением. «На всероссийских, республиканских олимпиадах звучат имена наших детей. Есть высокие достижения юных вилюйчан в области спорта, культуры. Сегодня мы работаем для того, чтобы будущему поколению было спокойно жить. Экономика нашего улуса развивается. В будущем у вас есть возможность развивать свою малую родину. Поздравляю всех с наступающим 2017 годом. Пусть год будет таким же удачным, как год 2016!» — поздравил он.

15 лучшим учащимся вручили именные подарки и 8 победителям I улусной олимпиады по физико-математическому направлению «Космос – далекий и близкий» — путевки в г. Свободный Амурской области. Эти дети в рамках соглашения с Федеральным агентством «Роскосмос» посетят новый космодром «Восточный» и своими глазами увидят всю мощь российской космонавтики. Сергей Николаевич выразил надежду и мечту о том, что когда-нибудь первым из якутян в космос полетит именно вилюйчанин и прославит свою родину на всю страну.