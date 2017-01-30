Лучшая награда — благодарность коллег

Педагоги-психологи Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи Алданского района Нина Воронцова и Ирина Чернакова получили многочисленные благодарственные отзывы за оказанную методическую поддержку и психологическую помощь от педагогов поселков Иенгра, Золотинка, Чульман, Беркакит Нерюнгринского района.

Это произошло в процессе работы министерств по делам семьи и молодежной политике, спорта и по развитию институтов гражданского общества в Нерюнгринском районе на тему «Год молодежи: спорт и общественные инициативы – основа патриотического воспитания граждан», во время которой специалистами Алданского центра проводились занятия по профессиональной ориентации и консультации по семейным и личным вопросам.

С 24 по 26 января Нина Воронцова и Ирина Чернакова участвовали в заседании общественного совета по делам несовершеннолетних и защите их прав под руководством Д. Слепцовой — руководителя отдела по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности Р(М) КДН и ЗП при правительстве РС (Я), приняли участие в работе круглого стола на тему «Об основных направлениях Года молодежи» и посетили молодежные объекты Нерюнгринского района.

«Итог поездки – это обмен опытом с коллегами и получение нового багажа знаний на пути к профессиональному росту», — подвела итог поездки заведующая Центром социально-психологической поддержки семьи и молодежи Мария Лейченко.