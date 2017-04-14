Леонид Олейник стал лучшим главой городского поселения

Определены победители ежегодного республиканского конкурса, проводимого Советом муниципальных образований Якутии – ассоциацией межмуниципального сотрудничества. Победителем в номинации «Лучший глава городского поселения» стал Леонид Олейник, глава МО «Город Нерюнгри».

Вместе с ним в следующих номинациях лучшими признаны:

— «Лучший глава сельского поселения» — Василий Аммосов , глава муниципального образования «Мюрюнский наслег» Усть-Алданского улуса.

— «Лучший муниципальный служащий» среди муниципальных районов — Людмила Маркова, заместитель начальника контрольно-правового управления администрация МО «Мирнинский район».

— «Лучший муниципальный служащий» среди сельских поселений – Полина Скрябина, заместитель главы МО «Партизанский наслег» Намского улуса.

Напомним, что конкурс Совета муниципальных образований республики проводится с 2010 года среди глав и служащих муниципальных образований для целью повышения эффективности реализации полномочий местного значения, выявления и поддержки глав и муниципальных служащих, достигших высоких результатов в профессиональной служебной деятельности и внесших значительный вклад в развитие местного самоуправления.

Конкурс проводится в два этапа – на улусном и республиканском уровне.

Единая конкурсная комиссия состоит из семи человек: работников исполнительной дирекции Совета, членов правления Совета и ответственных работников органов государственной власти республики, которая рассматривает конкурсные работы участников и определяет победителей. Руководителем комиссии является Анатолий Кистенев, председатель Совета, глава городского округа «Жатай».

Награждение победителей конкурса состоится 21 апреля – в День местного самоуправления в Российской Федерации.