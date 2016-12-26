Ленск: На центральной площади Ленина мастера ледяной скульптуры создают городок

В Ленске в ледяном городке мастера все горки и скульптуры сделают светящимися. В каждую фигуру встраиваются светодиодные ленты и прожекторы.

Финансирование этих работ происходит за счет ООО «Транснефть-Восток» по договору оказания спонсорской помощи. Затраты составляют 500 тысяч рублей.

В целом же ледовый городок посвящен символике предстоящего нового 2017 года – Году экологии в России. Утвержденная эмблема года символизирует богатство и уникальность природных объектов. А согласно восточному календарю, предстоящий год – год Петуха, и поэтому ледяная горка построена в виде Жар-птицы, а ледяные ворота — из сказки Александра Сергеевича Пушкина «Золотой петушок».

Благодаря фантазии, трудам художника Владимира Балаева и его команды ленчане и гости города смогут полюбоваться застывшей сказкой. Несмотря на то, что на всех скульптурах и красавице елке развешаны предупреждения о том, что территория находится под видеонаблюдением, еще не законченные произведения искусства подвергаются вандализму. Поэтому дети и взрослые могут не успеть насладиться творчеством скульпторов.