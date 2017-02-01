Квалификацию по стандартам WorldSkillsRussia показали алданские студенты

Демонстрационный экзамен по компетенции «Сварочное производство» прошел в стенах Алданского политехнического техникума с 26 по 28 января.

За три дня выпускники выполнили 3 модуля заданий: «Сварка углеродистой стали», «Сварка пластин из алюминия» и «Сварка пластин из нержавеющей стали». Экзамен проходил в корпусе для сварочного производства политехникума, оборудованного новейшими и современными аппаратами.

Оценить качество подготовки, уровень знаний умений и навыков экзаменуемых в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia собралась экспертная комиссия в составе руководителей и педагогов Алданского политехнического техникума и представителей ведущих предприятий района. Потенциальные работодатели отметили несомненную пользу демонстрационного экзамена, позволяющего воочию увидеть уровень овладения специальностью выпускниками.

«Демоэкзамен позволяет тесно сотрудничать предприятиям и политехникуму в рамках целевого набора кадров. Дает возможность предприятиям повлиять на выпуск специалистов, — отметил генеральный директор ООО Корпорация «Еловское-Трансстрой» Александр Дудников. — Например, Анатолий Щербак, заместитель по управлению персоналом АК «Железные дороги Якутии», обратил внимание, что в ближайшее время будут серьезно востребованы специалисты по газовому оборудованию. И в подразделениях АК «ЖДЯ» переходят на сжиженный газ вместо дизельного топлива, и заход большого магистрального газопровода в Алданский район и газификация района — это, конечно, создаст дефицит рабочих профессий именно по газовому оборудованию».

«Присутствие на демонстративном экзамене дает возможность руководителям предприятий увидеть учебный процесс и его результат: как осуществляется, на какой базе, насколько выпускники владеют будущей специальностью, — рассказал заместитель по управлению персоналом АК «Железные дороги Якутии» Анатолий Щербак. — И, конечно, для самих учеников соревнование и работа под наблюдением возможных будущих работодателей — проверочный момент. Очень порадовало, что многие ребята успешно с ним справляются. А те, кто пока еще не показал высоких результатов, понимают, над чем нужно работать и к чему нужно приложить максимум усилий, чтобы на следующем демоэкзамене поднять свой уровень».

Для работодателей была организована деловая программа с выставкой работ обучающихся и «круглым столом», на котором состоялось совещание с директором Алданского политеха Лилией Ивановой.

На совещании руководство политехникума и представители производственных коллективов обсудили ближайшие перспективы и успехи учебного заведения в WorldSkillsRussia, а также задачи перед проведением в 2019 году международных соревнований WorldSkills в Казани. Оговорена и возможность обучения новым профессиям из списка ТОП-50, которые объявлены правительством РФ как наиболее востребованные специальности для экономики страны.