Краеведческий музей села Кутана отпраздновал второе рождение

Вновь открыл двери для посетителей краеведческий музей села Кутана Алданского района. Более 15 лет уникальные экспонаты культурного и исторического наследия, которые чудом удалось спасти после пожара, хранились без должного содержания и возможности быть выставленными на всеобщее обозрение. Своему второму рождению музей обязан кочевой родовой общине коренных малочисленных народов Севера (эвенков) «Тэтиннээх» (Осиновый), выигравшей в 2016 году грант фонда «Перспектива» на его восстановление.

Музей в жизни сельчан играет немаловажную роль: позволяет повышать культурную грамотность населения, приобщать школьников и молодежь к изучению родной истории, дает возможность проводить открытые уроки и тематические мероприятия.

Подробнее о том, что уже удалось сделать и с какими трудностями пришлось столкнуться, мы побеседовали с руководителем родовой общины «Тэтиннээх», основателем проекта «Восстановление краеведческого музея с. Кутана» Александром Лукиным.

— Александр, разрешите поздравить с новым домом и новым рождением музея вас и всех, принимающих участие и душой болеющих за восстановление культурного и исторического наследия села!

— Спасибо! Открытие музея состоялось 27 января. К огромному сожалению, я лично не смог присутствовать. Были приглашенные гости: глава наслега Анамы Геннадий Миронов, заместитель главы администрации Алданского района по экономике Александр Дудников, начальник сельхозуправления администрации района Николай Максимов, сопредседатель правления Центра поддержки социальных и общественных инициатив Валерий Тебиев.

Открытием руководила Марфа Егорова, соавтор проекта по восстановлению музея. Именно она с трепетом хранила у себя дома уцелевшие после пожара музейные экспонаты. Марфа Владимировна — учитель эвенкийского языка, окончила курсы музейного дела и ведет совместную работу с Алданским музеем и Республиканским музеем достижений школьников в Якутске. По ее инициативе администрация Анамы выделила помещение площадью 25 кв. м на безвозмездной основе для выставления экспонатов, что стало началом для восстановления музейного фонда. Ей бескорыстно помогали сподвижники Саргылана Николаева, Саина Платонова, Сергей Егоров, Вячеслав Сосин и другие.

1 из 4

В дальнейшем мы планируем присвоить музею имя Людмилы Дмитриевны Романовой, которая является основательницей открытия музея в 1986 году.

— А потом пришла идея принять участие в борьбе за грант?

— Кроме помещения необходимо было музейное оборудование, витрины, проектор, ширма. Да много всего. К тому же помещению требовался косметический ремонт. Все эти позиции мы подробно отобразили в заявке на грант. На выигранную сумму в 245 тысяч рублей провели внутриотделочные работы. Приобрели выставочное оборудование — две ширмы, три витрины, одна из которых большая шестигранная, оргтехнику, проектор, а также канцелярские товары и расходный материал для принтера.

— Можно сказать, все, что запланировано, успешно выполнено?

— Да, основные работы проведены, остались печатные: восстановление старых фото, писем и книг. Хотелось бы, конечно, чтобы выделили штат от администрации. Когда здание музея сгорело и он перестал существовать, была сокращена штатная единица музейного работника. В настоящее время работа ведется исключительно на общественных началах. Планов и идей огромное количество, чтобы музей вновь стал гордостью села нужны людские силы!