Исполнительная власть отчиталась перед населением Алданского района за 2016 год

По итогам 2016 года в Алданском районе удалось обеспечить выполнение всех социальных обязательств на муниципальном уровне, создать предпосылки для экономической активности крупных предприятий, сохранить трудовые коллективы. Это было отмечено на отчете главы Северина Позднякова перед жителями района.

В отчетных слушаниях приняли участие заместители, главы поселений, руководители отделов администраций, специалисты департамента образования, управления культуры, главврач районной больницы, Алданское управление социальной защиты, управляющие компании, руководители Теплоэнергосервиса.

Серьезные изменения во внешнеполитических и внешнеэкономических отношениях Российской Федерации, сформировавшие новые реалии социально-экономической обстановки в стране отразились на всех уровнях управления. Но, даже в условиях бюджетных ограничений, Алданскому району удалось обеспечить выполнение всех социальных обязательств на муниципальном уровне, создать предпосылки для экономической активности крупных предприятий, сохранить трудовые коллективы. В сложных финансовых условиях удалось добиться полного обеспечения средствами первоочередных расходов — это оплата труда, публичные обязательства, обслуживание долга.

По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов республики Алданский район на протяжении трех лет подряд находится в числе лучших по социально-экономическому развитию среди промышленной группы. В конце 2016 года за отчетный период район уверенно вышел на 2 место. Относительно стабильная динамика макроэкономических показателей позволяет рассчитывать на то, что взятая высота будет удержана.

За 2016 год, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, оборот организаций по видам экономической деятельности превысил прошлогодний уровень на 41,3% и составил 44,1 млрд рублей. Рост обеспечили предприятия золотодобывающей промышленности, перевыполнив плановые годовые показатели на 7,9%. Достигнутый уровень золотодобычи — 9970 кг рекордный для Алданского района за всю новейшую историю.

1 из 4

Оборот розничной торговли вырос на 9,1%, объем платных услуг превысил прошлогодний показатель на 10,7%. Наблюдается рост объемов грузовых перевозок и грузооборота на железнодорожном транспорте на 37,1 и 26,7% соответственно. Положительная динамика пассажирооборота одновременно на железнодорожном и автомобильном транспорте — 20,2% и 0,2% соответственно. Объемы жилищного строительства за год возросли в 2 раза и составили 17,6 тыс. кв. м жилья при плановых показателях в 15 тыс. кв. м.

Объемы работ по отрасли «Строительство» увеличились почти в два раза и достигли 9,7 млрд рублей. Это стало возможным благодаря продолжению реконструкции федеральной автомобильной дороги «Лена» и строительству газопровода «Сила Сибири».

В целях поддержки предпринимательства в районе создана инфраструктура, включающая в себя районный Фонд поддержки предпринимательства, Бизнес-инкубатор, Центр поддержки предпринимательства. Десять начинающих предпринимателей получили финансовую поддержку в виде грантов на сумму 2,7 млн рублей в рамках муниципальной программы по развитию предпринимательства

За вклад в развитие малого и среднего предпринимательства в 2016 году наградами республиканского значения отмечены:

Виктор Родин, генеральный директор ООО Фирма «Дэмис» — знаком «Отличник Министерства экономики РС (Я)»;

Камолиддин Амиршоев, индивидуальный предприниматель — премией главы Якутии;

Василий Суховерхов, индивидуальный предприниматель — нагрудным знаком «За вклад в развитие малого предпринимательства»;

Ольга Корнева — грамотой министерства предпринимательства и развития туризма РС(Я).

Во время отчетных выступлений в адрес исполнительной власти, руководителей района и поселений звучали слова благодарности за проделанную работу по переселению граждан из аварийного жилфонда.

С 2015 года расселено 109 семей, в срок до 1 сентября 2017 года планируется переселение еще 237 семей. Семьдесят две семьи переселены в дома с повышенной сейсмоустойчивостью. Они построены в городе Томмоте и поселке Нижний Куранах за счет средств районного и республиканского бюджетов.

Межведомственные комиссии обследовали многоквартирные дома на территории Алданского района. На основании заключений МВК, 540 домов площадью более 182 тыс. кв. м. признаны аварийными. В том числе МО «Город Алдан» — 236 домов, МО «Город Томмот» — 249 домов, МО «Поселок Ленинский» — 21 дом, МО «Поселок Нижний Куранах» — 34 дома. Основная доля признанного аварийным жилья находится в микрорайонах Солнечный и Синегорье. Эти дома возводились в качестве временного жилья для строителей АЯМа. Работа в этом направлении продолжается.

В рамках реализации подпрограммы «Строительство жилья социального использования» исключительно на средства районного бюджета в Алдане построен и сдан в эксплуатацию 12- квартирный жилой дом. Это помогло привлечь в город шестерых врачей узких специальностей.

Помимо жилищного строительства в районе ведется работа по участию в «Стимулировании программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации». Разработана проектно-сметная документация на строительство детского сада в микрорайоне Солнечный и хоккейного корта в п. Нижний Куранах. Глава района пригласил глав поселений, руководителей культурно–массовых и спортивных учреждений на открытие культурно-спортивного комплекса в с. Хатыстыр. Открытие запланировано на середину февраля.

В 2017 году вводятся в эксплуатацию сразу нескольких объектов: культурно-спортивный комплекс в п. Ленинский, строительство которого осуществляется за счет средств районного и республиканского бюджетов; новое здание детского сада «Сардана» на 98 мест, строящееся на условиях государственно-частного партнерства в МО «Беллетский эвенкийский национальный наслег»; средняя школа на 275 мест в микрорайоне Солнечный.

В рамках Года благоустройства на территориях населенных пунктов Алданского района реализованы мероприятия на общую сумму 92,7 млн рублей. Из бюджета района было предусмотрено дополнительное финансирование в размере 15 млн рублей. Выделенные средства направлены на асфальтирование улично-дорожной сети, ремонт тротуаров, монтаж новых и ремонт существующих линий уличного освещения, монтаж детских игровых и спортивных площадок, ремонт городского сквера, монтаж автобусных павильонов, ремонт дворовых территорий и подъездов к ним.

Глава района поблагодарил население за активность, проявленную в Год благоустройства. Неравнодушие общественников позволило реализовать инициативы по благоустройству дворов, скверов, заброшенных территорий. Все добрые дела получили освещение в средствах массовой информации.

Динамичное развитие экономики района, стабильность в бюджетно-финансовой сфере создают условия для устойчивого функционирования учреждений социальной сферы.

Кропотливая работа администрации района послужила отсутствию серьезных вопросов у населения и в сфере здравоохранения. За счет предоставления жилья в район привлечено 6 квалифицированных врачей, среди которых онколог, эндокринолог, анестезиолог и другие. Работа в этом направлении продолжается с Министерством здравоохранения и администрацией районной больницы. Планируется комплектация больницы еще шестью врачами. В мае 2017 года ожидается приезд специалистов: терапевта–эндокринолога, терапевта-функционалиста. Таким образом, вопросы здравоохранения решаются последовательно и планомерно.

В области образования достигнуты значительные результаты: ликвидирована очередь в детские сады от 3-х до 7 лет; практически все школы района функционируют в режиме одной смены; во всех общеобразовательных школах введен федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья; в 13 общеобразовательных школах и девяти детских садах сделан капитальный ремонт на общую сумму 50 млн рублей, повысилось качество итоговой аттестации.

Особое место занимает работа с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях. В 2016 году 13 учащихся из 7 общеобразовательных организаций стали участниками XX республиканской научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Из них — 6 победителей и призеров. Среди учащихся школ района — лауреаты Всероссийской научно-инновационной конференции для школьников «Открой в себе ученого», Всероссийских юношеских чтений им. Вернадского, члены Малой Академии наук РС(Я), победители Всероссийской олимпиады школьников в г. Якутск, участники Российского этапа Всероссийской олимпиады школьников в г. Ульяновск.

С каждым годом растет число детей, охваченных летним отдыхом, в том числе и с выездом за пределы района. В летнюю кампанию 2016 года функционировали 21 летняя площадка и один загородный стационарный лагерь «Берег дружбы». Общий охват за три сезона на площадках с дневным пребыванием составил 1 500 детей, в загородном стационарном оздоровительном лагере – 486 детей, профильных сменах – 2 398 детей.

За пределами района, в том числе на морских побережьях, отдохнуло 1 026 человек.

В культурной жизни района 2016 год прошел под эгидой российского Года кино и республиканского Года дополнительного образования. Проведено множество мероприятий. Ключевыми событиями в культурной жизни района стали 80-летие библиотеки им. Некрасова, библиотеки г. Томмота, 40–летие Нижне-Куранахской школы искусств, 25-летие Государственного концертного оркестра Якутии, культурное сопровождение III Спартакиады зимних видов спорта РС(Я) в г. Алдане, Юбилейный республиканский фестиваль авторской песни «Берег Дружбы» и многие другие проекты.

1 из 3

Курс района на развитие физической культуры и спорта дает конкретные результаты. Из районного бюджета на реализацию спортивных мероприятий выделено 7,7 млн руб. В этом году года за пределы района на соревнования различного уровня (республиканские, дальневосточные, российские) выехало 1 622 человека. Проведено более 70 районных мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта с охватом более 3 500 человек.

Результатом внимания к спорту со стороны руководителей района и поселений стали III Спартакиада РС(Я) по зимним видам спорта, где команда района заняла 3 место; 3 медали на международных соревнованиях VI Игры «Дети Азии»; стабильно высокие результаты на соревнованиях по боксу, самбо, дзюдо и другим единоборствам; популяризация командных видов спорта (волейбола, футбола, баскетбола, хоккея), шахмат, пауэрлифтинга, горных лыж. Набирают популярность гонки на снегоходах, мотокросс, кроссфит, флорбол.

В 2016 году в районе проведены работы по реконструкции спортивной площадки в г. Алдан (м-н Солнечный) на сумму 2,3 млн руб. Реконструкцию планируется закончить в 2017 г. Из средств поселений построены спортивные многофункциональные площадки в с. Якокут, п. Нижний Куранах, п. Ленинский.

Социальная поддержка граждан в Алданском районе осуществляется путем взаимодействия муниципальных органов власти и социально-ориентированных некоммерческих общественных организаций. Открытый диалог с властью и четкое планируемое взаимодействие дают ощутимые результаты. Первые победы 2016 года — выход на одно из лидирующих мест в республике по привлечению некоммерческими организациями внебюджетных средств.

Семейная, демографическая и молодежная политика в районе реализуется в рамках соответствующей целевой программы. И в этом направлении отмечаются серьезные достижения и успехи.

По итогам работы районного штаба «Абитуриент» 120 выпускников Алданского района поступили в ссузы и 123 выпускника — в вузы республики и России.

В целях патриотического воспитания молодежи создан районный центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе и Алданское отделение Всероссийского движения школьников Юнармии.

Развитие волонтерского движения в районе стало результатом целенаправленной деятельности общественных организаций «Дари добро», «Наше будущее», «Умка», «Алданское станичное казачество, «Ориентир» и других. Алданские волонтеры получили самую высокую оценку в организации и проведении VI Международных спортивных игр «Дети Азии», I молодежного медиафорума Якутской епархии, ежегодного проекта «Дворовый вожатый», районных акций «Быт», «Подари жизнь», «Новогодняя открытка» и других.

38 семей в 2016 году стали участниками районной программы обеспечения жильем молодых семей. В рамках программы выделено 24,6 млн рублей, в том числе 15,5 млн рублей из районного бюджета.

В районе успешно реализуется Федеральная целевая программа «Социальное развитие села» по обеспечению доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, молодых специалистов и их семей.

Несмотря на положительную динамику, глава отметил невыполнение плановых заданий по производству важнейших видов продукции и услуг в текущем году. Из-за отсутствия спроса на продукцию не выполнены задания по производству лесоматериалов (52%). В связи с низкой конкурентоспособностью не развит рынок местных потребительских товаров продовольственной группы. В сфере животноводства продолжается снижение поголовья оленей, что связано с травежом волками. Сохраняется отрицательная динамика показателей естественного движения населения (-97 человек).

Большинство вопросов, заданных на встречах с населением, касались полномочий администраций поселений, в частности проблемы водоснабжения, уличного освещения, обслуживания дорог, актуального вопроса переселение из ветхого и аварийного жилья, проблемы ЖКХ, приемка установленных теплосчетчиков в связи с новым законодательством.

Основные вопросы в МО «Город Томмот» и МО «Поселок Ленинский» были к управляющей компании, руководит которой Виктор Тимофеев. Несмотря на эмоции отдельных граждан, он очень терпеливо и обстоятельно отвечал на каждый вопрос.

Для жителей населенных пунктов Угоян, Хатастыр, Якокит, Ыллымах проблемой стало отсутствие отделений сбербанка, почты, банкоматов. Чтобы снять зарплату и пенсию с карт, оплатить коммунальные платежи приходится ехать в ближайшие города. Были озвучены вопросы по открытию мелкого фермерского хозяйства, льгот при поступлении в ВУЗы для эвенков. Беспокойство жителей села Хатастыр вызывала невозможность ликвидации очереди в детский сад, на что администрация района поспешила заверить, что при вводе в эксплуатацию нового детского сада, будет сохранен старый, тем самым очередь ликвидируется. В ответ прозвучали аплодисменты и слова благодарности от родителей.

В поселке Большой Нимныр остро стоит вопрос отсутствия фельдшерско-акушерского пункта. Жители поселений также сетуют на большое количество безнадзорных собак.

В Алдане со стороны населения были подняты вопросы работы с молодежью и организации правопорядка.

Наполненные залы и аудитории, где проходили отчеты, заинтересованность жителей доказывает интерес к отчету главы района со стороны населения. На встречах царила деловая, но в тоже время доброжелательная обстановка. Позитивный настрой граждан Алданского района позволяет сделать выводы об удовлетворенности работой органов местной исполнительной власти. На все вопросы жители получили аргументированные ответы. Часть вопросов взята в работу администрацией района и главами поселений.

В 2017 году району предстоит серьезная работа по разработке Стратегии социально-экономического развития Алданского района до 2030 года — основополагающего документа, в котором будут определены приоритеты и направления в реализации текущих планов с учетом замечаний и предложений граждан.