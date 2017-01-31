Именитый кузнец Роман Готовцев-Мындыр Уус даст верхоянцам мастер-класс

Тесное сотрудничество Верхоянского многопрофильного лицея с Ресурсным центром развития профессионального образования РС(Я) создаст благоприятные условия для организации в Верхоянье выездных мастер-классов и курсов повышения квалификации от ведущих специалистов производственного обучения.

30 января по приглашению директора лицея Риммы Никифоровой в Батагай прилетел мастер кузнечного дела международного класса Роман Готовцев – Мындыр Уус. В течение недели он будет демонстрировать коллегам азы и тонкости ручной ковки якутских хомусов и ножей.

По информации руководителя многопрофильного лицея, эта встреча поможет им построить ближайшие планы на обучение и повышение квалификации верхоянских учителей-трудовиков. Сегодня, по словам Риммы Дмитриевны, такая возможность появилась у сотрудника многопрофильного лицея Алексея Слепцова. Во время проведения Ысыаха Олонхо на организованном лицеем тюсюлгэ кузнецов Роман Готовцев отметил его как перспективного ученика. К слову, в настоящее время Алексей Васильевич проходит обучение у Готовцева по специализации «Мастер ручной ковки» в Ресурсном центрк развития профессионального образования.

Отрадно отметить и то, что в Верхоянском лицее привели в порядок все необходимое для кузнецов оборудование, которое простаивало в цехе образовательного учреждения более 20 лет.

3 февраля Мындыр Уус приглашает верхоянцев посетить мастер-класс по кузнечному делу. В Батагай уважаемый гость приехал не с пустыми руками: в качестве наглядного примера он привез с собой несколько эксклюзивных авторских изделий.