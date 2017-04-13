Хоровод собирает друзей

Традиционный улусный фестиваль-смотр «Хоровод Дружбы» в очередной раз собрал в РКДЦ «Надежда» п. Зырянка активных участников художественной самодеятельности Верхнеколымского района.

Открыл мероприятие гость из г. Якутска Дмитрий Келлер-Никифоров, лауреат республиканского конкурса «Голос Туймаады», представитель авиакомпании «Полярные авиалинии». Он исполнил песню «Ветер перемен», зрители приветствовали Дмитрия продолжительными аплодисментами. Его творчество уже знакомо верхнеколымчанам и им очень импонировал его голос, передающий красоту мелодии и яркость звука.

Ведущая Анжелика Мазур приветствовала всех участников смотра и представила жюри, в состав которого вошли: Светлана Коваленко, руководитель районного управления социальной политики; Валерий Свинобоев, и.о. начальника улусного управления культуры и гость из Якутска Дмитрий Келлер-Никифоров.

Молодежная команда народно-похудательного, образцово-показательного коллектива НПА «Студень» из Зырянки представила обрядовую фольклорную композицию, рассказывавшую о празднике Ивана Купалы. Зрители увидели и красочный хоровод девушек со сплетенными венками на головах, бравых юношей в ярких рубашках, веселую плясовую и народные игры: «Прыжки через костер» и другие. Услышали напевные русские народные песни в исполнении Натальи Зверевой, Анны Маленкиной и Ольги Грачевой.

Отрадно, что в своем выступлении участники решили приобщить молодежь к фольклорным традициям. По народному поверью, именно в ночь на Ивана Купалу расцветает папоротник. И поэтому чаянья народа в счастливое будущее отразилось в этом празднике. Закончилось выступление коллектива красивым игровым действием: девушки как будто пускали на воду озера или реки венки с зажженными свечами. А с помощью видеокадров на экране проектора зрители представили, как венки уплывали по течению все дальше и дальше, растворяясь в ночи, и каждая девушка загадывала желание, стараясь предугадать свое будущее.

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Вокальное трио «Горянки» из наслега Угольное свое выступление начали с литературной композиции, где прозвучали строки о величии России, о дружбе, что сплотила народы, о любви к Родине, любви к матери. Елена Ботова исполнила «Песню о Родине». Яркий костюм, красивая мелодия и сам голос удивительной широты завоевал признание у зрителей. Крики «Браво!» и аплодисменты сопровождали выступление Елены. Далее ведущая Марина Тимашова рассказала о юкагирской культуре, и мы услышали «Песню о родном крае» в исполнении Любови Деминой, автора, мелодиста, патриота и носителя юкагирского языка и культуры. Интересно было услышать и пение на юкагирском языке в трио. Представительницы разных народов: русская, украинка и юкагирка – слились в едином, гармоничном сплетении голосов. Юная солистка Кристина Курпакова звонко исполнила песню «Шойндэлэ» (Солнышко). И в финале выступления ярко и самозабвенно в исполнении «Горянок» прозвучала песня «Гуляй, Россия!»

Следующее выступление участников из наслега Нелемное было не менее интересным. Вокальная студия «Йодоол», что в переводе с юкагирского означает «Игра» представила видео презентацию, где юные нелемнчане с помощью танцевальных композиций показали многообразие народов. А сами взрослые на сцене в шуточной форме показали единение двух северных народов: коряков и юкагиров. Костюмы и танцевальные движения участников были очень колоритны. Закончилось выступление хороводом дружбы.

Пока жюри обсуждало итоги, зрители увидели концерт с участием юных артистов т/к «Новое поколение», солистки Анны Маленкиной, любительского объединения «Золотая осень».

И вот настал волнующий момент торжественного награждения. Дмитрий Келлер-Никифоров поздравил всех участников с удачными выступлениями, пожелал им дальше развиваться и достигать новых вершин. По итогам смотра дипломом III степени награжден НПА «Студень». Диплом II степени вручен вокальной студии «Йодоол» из Нелемного. Диплом I степени и звание победителей смотра-фестиваля получили трио «Горянки» и Кристина Курпакова из шахтерского наслега Угольное.