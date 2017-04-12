Хореографический ансамбль из Арылаха получил в Москве золотой диплом конкурса «Весна священная»

Национальную премию детского и юношеского танца «Весна священная» получил хореографический ансамбль «ALLEGRO» Детской школы искусств села Арылах с номером «Радость тундры» (руководитель Елена Уганщина). Эта премия учреждена благотворительным фондом «Культура – детям», которым руководит известная балерина, народная артистка России Илзе Лиепа, и является единственной национальной в области детского и юношеского танца.

Награду вручили ребятам в Москве на сцене Центрального академического театра Российской Армии, где и состоялся финал «Весны священной».

В Москву приехали финалисты из 16 городов России – более 300 детей. Якутию представлял хореографический ансамбль «ALLEGRO». Танцоры показали высокий профессиональный уровень танцевального мастерства и получили золотой диплом конкурса. Нужно отметить, что из 16 отобранных в своих регионах финалистов, якутский коллектив — единственный из сельского населенного пункта и не имеет звания.

В жюри конкурса вошли многие знаменитые в своей сфере профессионалы: Мария Субботовская – соучредитель и директор Русской Национальной Балетной Школы, Ирина Кирсанова – ведущая солистка Михайловского театра, педагог-репетитор Театра Балета им. Л. Якобсон, руководитель Русской национальной балетной школы в Санкт-Петербурге. Председателем жюри был Андрис Лиепа – ведущий солист балета, режиссер театра и продюсер, народный артист России.

Как сообщила директор ДШИ Ай-Куота Степанова, за победу в турнире ансамбль «ALLEGRO» получил путевку в международный детский центр «Артек» на лучшую летнюю танцевальную смену. Золотой лауреат конкурса также станет участником уникального гала-спектакля на новой сцене Большого театра в 2018 году. В течение года с ансамблем будет вестись большая постановочная работа при участии ведущих российских хореографов. В результате воспитанники Детской школы искусств села Арылах примут участие в полноценном гала-спектакле «Весна священная» вместе со звездами балета, театра и кино.