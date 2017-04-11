Хоккейные баталии — плавим лед коньками

В воскресенье в развлекательном комплексе «Кэскил» прошел заключительный матч по хоккею на Кубок главы города, в котором участвовали пять команд – две детские и три взрослые.

Сначала на лед вышли детские команды «Экстрим» и «Адреналин». Несмотря на то, что многие из них только месяц назад впервые встали на коньки, сыграли вполне достойно. Победила команда «Адреналин». Хочется надеяться, что их ждет большое будущее в этом элитном виде спорта.

Молниеносным голом началась игра молодежных команд поселка Заречный и «Кэскил». Первую шайбу забили буквально на второй секунде после свистка. Видимо, родные стены действительно помогают, потому что схватка была завершена стремительной победой городской команды со счетом 13:1.

После этого ребятам из Заречного предстояло сразиться с командой ОЭР. Последним не хватило сыгранности. В итоге победу со счетом 7:4 одержала команда из Заречного.

В завершающем этапе на лед вышли команды ОЭР и молодежка из «Кэскила». Казалось, что исход матча предрешен, у игроков, представляющих энергорайон, нет шансов. Тем более, что с первых же секунд команда «Кэскил» одну за другой отправила три шайбы в ворота соперника. Но хоккей – непредсказуемая игра, и воля к победе может привести к неожиданным результатам. Первый период завершился со счетом 5:3 в пользу кэскиловцев.

Второй период был сложным для обеих команд. В упорной борьбе счет сначала сравнялся, но затем команда ОЭР пропустила две шайбы. Градус игры накалился до предела. К концу матча команда энергорайона сумела сократить разрыв. На последней секунде Павел Герасимов метким ударом отправил шайбу в ворота соперников, сравняв, результаты обеих команд – 7:7. В связи с чем было добавлено пять минут.

Первую шайбу забивает команда «Кэскил», в скором времени ответная шайба сравнивает счет и дополнительное время заканчивается. Ничья!

По итогам матча 1 место и Кубок главы города присвоены сборной «Кэскил» (Иван Пшенников, Дмитрий Сигилин, Никита Шараборин, Максим Кузьмин, Федор Есаулов); второе место завоевала команда пос. Заречный (Слава Горохов, Матвей Стулов, Андрей Хасанов, Саша Абдрахимов); третье – ОЭР (Дмитрий Константинов, Павел Герасимов, Максим Бутырин, Евгений Габышев, Андрей Щур).

Номинация «Лучший нападающий» досталась Дмитрию Сигилину, «Лучший вратарь» — Паше Курганову.