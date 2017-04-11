Хангаласские «Соколы» — бронзовые призеры чемпионата Якутии по хоккею

Хангаласский район на чемпионате Якутии по хоккею с шайбой представляла сборная, основой которой стал хоккейный клуб «Сокол», тренирующийся на базе комплекса «Цементник». Ребята заняли почетное третье место.

Для участия в соревнованиях приехали 10 команд, их поделили на группы А и Б, в соответствии с рейтингом федерации хоккея. В первую вошли Алданский, Мирнинский, Нерюнгринский районы и город Якутск, во вторую — Мегино-Кангаласский, Намский, Томпонский, Усть-Алданский, Хангаласский улусы и команда «Метеор-Стерх» из Якутска.

Основой сборной Хангаласского улуса стал хоккейный клуб «Сокол», который тренируется на базе комплекса «Цементник». А главным партнером выступила компания «Якутцемент» и лично ее руководитель, народный депутат Алиш Мамедов.

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В трех из пяти матчей хангалассцы одержали уверенные победы, опережая соперников не менее чем на 5 шайб. И данный результат позволил после продолжительного перерыва ей подняться на третью ступень пьедестала. Отметим, что в группе Б 1 место занял Усть-Алданский улус, второе досталось намским хоккеистам.

По итогам турнира хоккеисты из Хангаласского улуса Сергей Кукушкин был признан лучшим нападающим, а Вячеслав Корнев — лучшим защитником.