Хангаласские охотпользователи предлагают изменить сроки добычи водоплавающей дичи

Вопросы сроков охоты, проблемы получения лицензий на добычу животных, проведение мероприятий ко Дню охотника обсуждены на очередном заседании Совета по охоте с участием главы Хангаласского улуса Гаврила Алексеева, инспекции охраны природы, охотпользователей и глав наслегов.

По анализу представленному природоохранными учреждениями, лесные пожары на территории улуса начинаются в период весенней охоты, и зачастую причиной возгораний является неосторожность охотников. Совет предложил инициировать изменение сроков добычи на водоплавающую дичь в весенний период на срок с 3 по 17 мая, исключив дополнительный срок охоты на турпанов, а осенью определить период охоты на уток с третьего воскресенья августа до отлета птиц.

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Рассмотрена также инициатива Общественного экологического совета улуса об объявлении моратория на добычу диких копытных животных на территории Хангаласского улуса сроком на три года. По мнению охотоведов и охотпользователей, запрет позволит существенно увеличить популяцию косуль и лосей в центральных улусах, но его следует ввести и в соседних районах. Решено провести опрос мнения хангаласцев, а затем выйти с предложением о моратории на правительство республики.

День охотника улус отметит в конце марта, чтобы подготовить команду хангаласцев для участия в республиканских конкурсах. Программа и положения соревнований будут размещены в газете «Хангалас».