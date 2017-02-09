Хангаласские охотпользователи предлагают изменить сроки добычи водоплавающей дичи

Вопросы сроков охоты, проблемы получения лицензий на добычу животных, проведение мероприятий ко Дню охотника обсуждены на очередном заседании Совета по охоте с участием главы Хангаласского улуса Гаврила Алексеева, инспекции охраны природы, охотпользователей и глав наслегов.
По анализу представленному природоохранными учреждениями, лесные пожары на территории улуса начинаются в период весенней охоты, и зачастую причиной возгораний является неосторожность охотников. Совет предложил инициировать изменение сроков добычи на водоплавающую дичь в весенний период на срок с 3 по 17 мая, исключив дополнительный срок охоты на турпанов, а осенью определить период охоты на уток с третьего воскресенья августа до отлета птиц.
Рассмотрена также инициатива Общественного экологического совета улуса об объявлении моратория на добычу диких копытных животных на территории Хангаласского улуса сроком на три года. По мнению охотоведов и охотпользователей, запрет позволит существенно увеличить популяцию косуль и лосей в центральных улусах, но его следует ввести и в соседних районах. Решено провести опрос мнения хангаласцев, а затем выйти с предложением о моратории на правительство республики.
День охотника улус отметит в конце марта, чтобы подготовить команду хангаласцев для участия в республиканских конкурсах. Программа и положения соревнований будут размещены в газете «Хангалас».