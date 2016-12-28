Год кино в России: «Другая дорога» режиссера Никиты Новгородова

После школы Никита Новгородов стал работать художественным руководителем в Баягантайском Доме культуры родного села Крест-Хальджай. Говорит, что чувствовал себя опытным специалистом, так как за плечами были годы занятий в детском фольклорном коллективе «Эллээйик».

А все началось с того, что однажды в школе, когда второклассники играли во время перемены в коридоре, к нему подошла руководитель коллектива А.П. Лугинова и пригласила на репетицию. Анастасия Петровна дала Никите выучить веселый рассказ, потом показала ему, с какой мимикой и движениями надо его исполнять. С этого момента он выезжал вместе с другими ребятами на гастроли по заречным районам, благо местный сельскохозяйственный кооператив им выделял для этого автобус. Со временем Никита стал танцевать, играл в олонхо, в постановке об истории создания Баягантайского наслега досталась роль шамана.

Придя работать в клуб, Никита стал писать сценарии к мероприятиям, первым из них был праздник урожая. Сам выступал в роли ведущего, уговаривал людей участвовать в концерте. Между делом Никита хотел снять фильм, ведь он этим увлекся еще в школе, когда писал сценарии, а артистами становились его одноклассники. Была и маленькая видеокамера, которую дал старший брат Петр, получивший его в качестве приза, став бронзовым призером чемпионата мира по кик-боксингу.

Помогал советами и аппаратурой тогдашний руководитель местной телестудии М.А. Неустроев. И когда Никита сказал, что хочет снять фильм к Новому году, Михаил Александрович предложил все держать в секрете и сделать сюрприз – премьеру к Новому году. Фильм был на тему Великой Отечественной войны: об истории, произошедшем с рядовым якутом, снятая в стиле веселого приключенческого рассказа. В роли артистов были привлечены друзья детства, выросшие в одном дворе: Александр Винокуров, Дмитрий и Алексей Охлопковы, Светлан Тарабукин, которые вместе с ним на концертах исполняли веселые сценки. Военные формы сшил сам Никита, просмотрев для этого фильм «Семнадцать мгновений весны» и по одолженным в музее фотографиям.

После армии Никита десять лет работал в милиции: участковым, в дежурной части, стал старшиной, а свое умение использовал на оперативных съемках, потом попал под сокращение при реорганизации органов МВД. В 2011 году стал индивидуальным предпринимателем, стал оказывать фото- и видеоуслуги. Центр поддержки предпринимательства выделил 60 тыс. руб., на которые купил более хорошую видеокамеру и сразу стал снимать кино. Ведь еще раньше он написал сценарий фильма – триллера «Неписаный закон» на тему правопорядка. На съемки ушло больше года, так как по сюжету надо было снимать в разные сезоны. Премьера картины состоялась в ЦСиК «Алроса» в Хандыге. В первый день пришли 30 , и это уже было хорошо, а на следующий день зал был полон. Вдохновенный этим в 2013 году начал съемки фильма «Ситим», который закончил уже в следующем году.

Начатый в 2015 году фильм «Другая дорога» завершил в 2016 году, а его премьера состоялась в феврале в рамках открытия «Года Кино в России». Однажды по ватсапу прислали объявление о республиканском кинофестивале «Мэҥэ киинэ», Никита Викторович, не раздумывая, сразу согласился. Организаторы потом ему позвонили и сказали, что его фильм проходит сразу в три номинации: «Лучшая режиссура», «Лучший художественный фильм» и «Лучшее музыкальное сопровождение». В состав жюри вошли известные в республике работники кино, всего в конкурсе участвовали 45 фильмов со всей Якутии. Никита Викторович стал победителем сразу в двух номинациях: «Лучшая режиссура», «Лучший художественный фильм». Было приятно слышать слова Эдуарда Новикова: «Думали, что будет очень сложно выбирать из такого большого количества фильмов, но мы зря беспокоились. Жюри единогласно решило, что драма «Другая дорога» лучшая». Также высоко оценили режиссерскую работу Никиты Викторовича и отметили, что он как профессионал теперь может давать мастер-классы, а фильм пустят в прокат.

Как говорится, годы работы в милиции оставили свой отпечаток, так что это одна из основных тем в его фильмах. Его герои имеют свои прототипы, которых он видел в жизни, некоторые из них были вовсе неплохими людьми, но одна ошибка повернула их судьбу совсем в другую сторону.

Никита Викторович в роли артистов привлекает друзей и знакомых. Александр Аянитов харизматичный, а вот на Вячеслава Булдакова тратится меньше всего дублей, так как он быстро входит в роль. Во время работы Никита присматривается к своим артистам и старается писать роли под их характер и возможностям, чтобы им было не сложно перевоплощаться.

Еще одно направление в работе Никиты Викторовича это фильмы с участием детей. К 70-летию Великой Победы к нему обратились за помощью работники детсада «Сырдыкчаана» из Крест-Хальджая. И он стал оператором и монтажером фильма «Умнар бырааппыт суох» («Не имеем права забыть»), который на конкурсе «Объектив» в Нижнем Бестяхе стал победителем номинации в этом направлении. Потом в рамках спонсорской помощи снял фильм «Что такое счастье?» с участием детей из приюта «Светлячок» поселка Хандыга, который на конкурсе в Ытык-Кюеле был отмечен в номинации «Лучшая операторская работа». Также снятый с воспитанниками детсада «Чуораанчык» сюжет часто показывает в детской программе «Биhикчээн» на НВК «Саха». Никита признается, что снимать детей очень сложно. Как говорится, в работе с ними надо проявить навыки педагога. У детей быстро меняется настроение, из-за необходимости сделать много дублей, они устают. Молодцом себя проявил Айтал Седалищев, который в пятилетнем возрасте вместе с отцом и взрослыми жил и снимался в избушке охотника.

Большую роль играет поддержка близких. Жена Диана Дмитриевна, которая работала методистом в районном управлении образования, а сейчас заместителем директора по учебно-производственной работе в горно-геологическом техникуме, всегда поддерживает, понимает мужа. Она – первый критик его работ, если она после просмотра снятого кадра одобрительно хмыкнет, то это значит хорошо, а если скажет «Пахай» (Плохо), то тогда надо переделывать, доводить до ума. Тем более жена и объяснит, что именно плохо, да и сам Никита Викторович, если что не понравится, то сразу переделает эпизод. Сыну Алеше 14 лет, дочери Виктории – семь. Алеша тоже собирается стать кинорежиссером, как и папа: много читает специальную литературу, задает много вопросов. У него уже есть первая работа – ролик на тему ЗОЖ, который несколько назад был отмечен дипломо второй степени на конкурсе в Хандыге.

Если в начале работы было сложно с финансовым вопросом, то сейчас есть даже некоторая прибыль. Правда, в Якутии на кино большие деньги не сделаешь: не развита система проката, для рекламы нужны средства и т.д. Перед съемками фильма «Неписаный закон» Никита Викторович написал письма в разные предприятия и учреждения Хандыги с просьбой оказать помощь. Поддержали администрации поселка Хандыга (глава Михаил Алексеев) и Томпонское управление пенсионного фонда (начальник Августа Атакова). Администрация района (глава Георгий Герасимов) выделила деньги при съемках фильмов «Ситим» и «Другая дорога». Никита Викторович говорит, что это большая поддержка, тем более есть много других проблем, например, по ЖКХ, социальные, для решения которых тоже нужны средства. Никита Викторович своим актерам иногда выплачивает некоторые премиальные, а монтаж, операторскую и режиссерскую работы выполняет в одном лице. В разговоре с коллегами за круглым столом чего только не услышишь, большинство жалуются на финансовый вопрос. Никита Викторович считает, что пока не показал себя в деле, не продемонстрировал свою качественную работу, то на помощь рассчитывать не стоит.

Сейчас Никита Викторович уже точно знает, что с выбранной дороги режиссера он не повернет. А пока у него в ближайших планах съемки еще одного фильма – триллера.