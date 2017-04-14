Год экологии в России: В Томпонском улусе планируется создание ООПТ местного значения «Долгучан»

В Томпонской инспекции охраны природы работают восемь человек, в том числе пять госинспекторов. Им на добровольной основе помогают 32 внештатных общественных инспектора министерства охраны природы Якутии. О планах работы в Год экологии в России поделился руководитель инспекции Валентин Николаев.

В план работ, проводимых в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, входят мероприятия по предотвращению и снижению текущего негативного воздействия на окружающую среду, контрольно-надзорные мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений лесного законодательства, сохранению природной среды, формированию экологической культуры, развитию экологического образования и воспитания, повышению эффективности мониторинга состояния окружающей среды. Например, на базе Крест-Хальджайского эколого-биологического центра прошли районный семинар «Опыт проведения зимних маршрутных учетов промысловых животных и птиц» с привлечением сотрудников Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, Северо-Восточного федерального университета; региональная очно-заочная научно-практическая конференция «Человек – дитя Природы». Проведены экоуроки в школах района и в горно-геологическом техникуме. Инспекция традиционно является одним из организаторов районных мероприятий «Байанай» в День охотника и подледной рыбалки памяти почетного гражданина Томпонского района и Якутии Егора Дмитриевича Кычкина. Предстоит провести еще много мероприятий в течение года.

На территории Мамонтовой горы в государственном природном заказнике «Тукулан» планируется установка информационной и памятной доски Егору Кычкину. Необходимо решить вопрос с финансированием. По особо охраняемым природным территориям в местности близ озера Тунерыдя планируется создание ООПТ местного значения «Долгучан». На территории ресурсного резервата «Сунтар-Хаята» предстоит обустройство кордона. Эти работы ведутся в рамках проекта «Снежный баран Сунтар-Хаята». Целью данного проекта является охрана и изучение снежного барана и краснокнижных видов фауны — черношапочного сурка и бабочки «Парусник Аммосова», которыми знаменит наш ресурсный резерват. Данный проект сейчас на начальной стадии, он рассчитан на 10 лет. Заместитель директора ИБПК СО РАН И. Охлопков и руководитель инспекции В. Николаев во время II съезда экологов запланировали полевые работы на этот год, по учету снежного барана и установки GPS-ошейников для изучения ареала обитания, также будут установлены фото-видео ловушки. У инспекции не хватает ни сил, ни ресурсов для полноценной и своевременной реализации данного проекта, нам помогают внештатные общественные инспектора. При строительстве кордона помогали Николай Яковлев (с. Мегино-Алдан) и Афанасий Тимофеев (с. Кескил). При проектировании расширения территории резервата консультировали председатель районного Совета депутатов Илья Шадрин и руководитель ТУМиЗР Афанасий Делянский. Томпонская инспекция охраны природы надеется на плодотворное сотрудничество и помощь администрации МР «Томпонский район» на привлечение внебюджетных средств при реализации проекта.

На совещании в Департаменте биологических ресурсов Якутии томпонцы подняли вопрос по обращению жителей села Теплый Ключ. Они просили разрешить им отдыхать, рыбачить удочкой на территории ООПТ «Томпорук» за неимением поблизости их наслега другого места отдыха. Этот вопрос решен положительно.

В Год экологии будут проведены и традиционные мероприятия: «Природа и мы», «Экология начинается со двора», «День воды, «День Земли». Увеличится количество субботников, проводимых по очистке территорий, усилятся рейдовые проверки, в том числе по контролю несанкционированных свалок, охотничьему надзору. Административные правонарушения связаны с несвоевременным возвратом лицензий, нарушением сроков охоты и добычи краснокнижных птиц, в частности клоктунов. Изредка без лицензии убивают оленя или лося. Ведется работа по экологическому просвещению населения.

Томпонская ИОП участвует в организации летнего отдыха детей, сотрудничает с учителями биологии, работниками Крест-Хальджайского эколого-биологического центра и СВФУ им. М.К. Аммосова. В районе работают три летних экологических лагеря «Зов Тайги», «Три реки», «Юный натуралист». В ресурсном резервате «Тукулан» есть база. Мамонтовая гора имеет палеонтологическое значение, кости древних животных хранятся прямо на территории резервата. Дети там живут в палатках, с ними занимаются преподаватели. Это дает хороший результат, так как впоследствии ребята поступают в биолого-географический факультет Северо-Восточного федерального университета.