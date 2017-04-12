Год экологии: В Мирнинском районе проведут двухмесячник по саночистке и благоустройству территорий

2017-й объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий в России. Какие мероприятия в связи с этим намечено провести в Мирнинском районе — об этом в разговоре с заместителем главы администрации района Игорем Видманом.

– В республике создан оргкомитет, в который вошли представители исполнительной власти, ведущих промышленных предприятий и организаций, вузов и общественных организаций. Разработан план мероприятий, состоящий из восьми крупных разделов, где отражены законотворческие инициативы, мероприятия по усилению экологического мониторинга, начнётся реализация долгосрочных проектов. Постановлением главы района утвержден оргкомитет по обеспечению подготовки и проведения в 2017 году на территории Мирнинского района Года экологии и ООПТ. Разработан и утверждён план мероприятий. Внесены изменения в ведомственную целевую программу «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории МО «Мирнинский район» РС(Я) на период 2013-2019 годы», увеличено финансирование, предусмотренное в виде иных межбюджетных трансфертов. Так, на 2017 год финансирование программы составляет 8 180 000 рублей. Помимо основных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТБО и металлолома, содержанию земельных участков, предназначенных под захоронение ТБО, сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов, поощрения общественных инспекторов, включено новое мероприятие, посвященное Году экологии и ООПТ – подготовка проектов и акций в сфере экологического воспитания, образования и просвещения.

– Что уже сделано на сегодня?

– Специалисты в области экологии приняли участие во II съезде экологов, который проходил в Якутске. Учащийся школы №9 из села Тас-Юрях принял участие в детском слете «Зеленые пионеры Якутии». В школах проводятся классные часы на природоохранную тематику, проведен районный конкурс экологических проектов для детей в возрастных категориях до 6 лет, от 6 до 8 лет и от 8 до 11 лет. В районном конкурсе скворечников школьники и дошкольники представили более 200 работ. В настоящее время идет подготовка акции по уборке загрязненных и захламленных территорий. Основная масса мероприятий пройдет во время двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории в период с 24 апреля по 26 июня.

– Какие средства в районном бюджете предназначены для проведения Года экологии? Поможет ли Год экологии решить какие-то застарелые проблемы охраны природы по району?

– В рамках Года экологии предусмотрено финансирование на подготовку природоохранных акций и проектов в сфере экологического воспитания, образования и просвещения населения Мирнинского района в размере 1 000 000 рублей.

На территории Мирнинского района находятся шесть особо охраняемых природных территорий: четыре республиканского значения (природный парк «Живые алмазы Якутии», ресурсные резерваты «Чонский», «Вилюйский» и «Джункун») и два местного значения (охраняемый ландшафт «Вилюйское водохранилище» и ресурсный резерват «Чоно-Вилюйское междуречье». Очень важно, чтобы мероприятия Года экологии и ООПТ получили отдачу в виде реально предпринятых эффективных мер, направленных на решение проблемных вопросов, которых в сфере экологии накопилось много. 2017 год обещает быть интересным и насыщенным в плане намечаемых мероприятий природоохранного характера.