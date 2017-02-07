Год экологии: Леса Томпонского улуса нуждаются в защите

Руководство Томпонского района вместе с ГАУ «Якутлесресурс» планирует восстановить пилораму в поселке Хандыга, которая сейчас находится в законсервирована. Как сказал заместитель гендиректора ГАУ «Якутлесресурс» Спартак Иванов, главное — наличие сырьевой базы.

Этим летом водным путем 2 тыс. кубов леса доставят из соседнего Усть-Майского района, используют и местное сырье (500 кубов). Со временем будет заменено оборудование, увеличатся объемы работ. Рынок сбыта — это северо-восточные районы Якутии. Лес будут готовить для промышленных предприятий. Например, ООО «ГеоПроМайнинг» нужно около 1700 кубометров лесоматериалов. Вместо того, чтобы везти их из Иркутской области, неплохо было бы использовать местное сырье.

В администрации Томпонского района прошло совещание по подготовке к пожароопасному сезону. В совещании приняли участие руководитель Департамента по лесным отношениям Вячеслав Попов, замгендиректора ГАУ «Якутлесресурс» Спартак Иванов, начальник управления лесного хозяйства Евгений Исаков, глава Томпонского района Георгий Герасимов, главы муниципальных образований, представители МЧС, МВД, прокуратуры, специалисты Томпонского лесничества и инспекции охраны природы, управления сельского хозяйства.

С информацией выступили глава Томпонского района Георгий Герасимов, руководитель департамента лесного хозяйства РС(Я) Вячеслав Попов.

В ГКУ РС(Я) «Томпонское лесничество» (начальник Геннадий Федоров) всего работают 17 человек, в том числе по лесному хозяйству шесть человек, в Томпонском филиале ГАУ «Якутлесресурс» (начальник Иннокентий Баланов) — 7 человек. Площадь земель лесного фонда на территории Томпонского района составляет 12,86 млн га, в том числе защитные — 0,2 млн га, эксплуатационные – 4,2 млн га, резервные — 8,48 млн га.

В пределах земель лесного фонда в аренду предоставлено 17 лесных участков на площади 242,5 га, в постоянное (бессрочное) пользование пяти лесных участков на площади 318,9 тыс. га. За 2016 год прошли государственную экспертизу 9 проектов освоения лесов.

Расчетная лесосека по лесничеству составляет 286,4 тыс. куб. м. Заготовка древесины осуществляется по договорам купли-продажи лесных насаждений. За 2016 год для собственных нужд граждан заготовлено 8,7 тыс. кубометров леса. За прошедший год аукционы на право заключения договора купли-продажи для государственных или муниципальных нужд не проводились.

За противопожарным состоянием лесов, динамикой развития лесных пожаров ведется систематическое наблюдение и контроль с использованием космического мониторинга лесов. Территория Томпонского лесничества подразделяется на зону наземного обслуживания (3050 га), зону осуществления лесоавиационных работ (12864891 га). Зона контроля лесных пожаров 12 864 891 га, которая входит в число удаленных. В 2016 году особый противопожарный режим вводился с 11 июня по 26 июля. Улус ежегодно проводит плановую работу: приобретаются средства тушения пожаров, обеспечивается ГСМ и резервное питание. В прошлом году на территории района в зоне авиационного контроля произошло четыре лесных пожара на общей площади 1366 га. Потеря древесины составила 12,8 тыс. куб. м, ущерб – 2,2 млн рублей, но чрезвычайная ситуация в лесах муниципального характера не вводился.

В рамках федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора за 2016 год проведено 40 патрульно-рейдовых мероприятий. В результате выявлено четыре незаконных рубок с объемом 34,93 куб. м, ущерб составил 119,7 тыс. руб. Составлено четыре протокола об административном правонарушении. Привлечены к административной ответственности три лица, на них наложены штрафы на общую сумму 56 тыс. руб. Руководитель Департамента по лесным отношениям заметил, что необходимо усилить работу по защите лесного фонда и выявлению незаконной рубки леса. Для этого надо привлечь дружинников, общественных инспекторов, которые помогали бы работникам лесничества.

По оперативным данным за 2016 год, платежи за пользование лесным фондом на территории Томпонского района составили 1,5 млн руб. (в федеральный бюджет — 1,2 млн рублей, в республиканский бюджет — 0,3 млн рублей).

Говорили и о «дальневосточном гектаре». По республике поступило около 10,5 тыс. заявлений, из них 8 тысяч – по участкам, находящимся на территории лесного фонда. Главы муниципальных образований на местах должны решить, какие участки нельзя передавать гражданам, впоследствии после изучения вопросов глава Якутии подпишет соответствующее решение. Главы муниципальных образований также задали вопросы о необходимости проведения сельхозпалов хотя бы на островных территориях, границам особо охраняемых природных территорий, по договорам купли-продажи лесных насаждений, санвырубке деревьев.