Газета «Индустрия Севера» победила в конкурсе «Комсомолки» и Транснефти

Из 150 работ от авторских коллективов со всей страны, присланных на I Всероссийский конкурс ПАО «Транснефть» и «Комсомольской правды» имени Василия Михайловича Пескова, в шорт-лист вошли 19 номинантов, среди которых первое место присуждено газете «Индустрия Севера» Нерюнгринского района за цикл публикаций под рубрикой «Лесная газета».

География конкурса — от Курильских островов до Мурманска. Среди участников – представители Калининграда, Чувашии, Якутии, Новосибирской области, Владивостока, Салехарда, Норильска, Петрозаводска, Перми. Среди СМИ — как небольшие районные и городские издания, так и федеральные интернет-ресурсы и журналы, такие как ТАСС, Русский пионер, Гео, Русский мир, Вокруг Света и другие.

На церемонии награждения 27 января в редакции газеты «Комсомольская правда» диплом за 1 место получил фотокорреспондент газеты «Индустрия Севера» Юрий Коковин, как постоянный автор публикаций данного направления и прошлогодний лауреат республиканского журналистского конкурса «Фото года».

Ровно пять лет назад, в феврале 2012 года, на страницах «Индустрии Севера» начала публиковаться «Лесная газета», получившая теперь всероссийское признание. Как отметил главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, он не ожидал такого высокого уровня от районной газеты. Безусловно, это заслуга всего коллектива редакции, уже не раз становившейся лауреатом российских и республиканских конкурсов и входящей в «Золотой фонд прессы России».