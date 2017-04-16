Фестиваль «Мирный поет о мире» — синтез творчества и труда молодежи

Совсем скоро состоится крупнейшее культурное событие — XVIII фестиваль «Мирный поет о мире». По итогам приема заявок стало известно, что его участниками станут около 500 молодых людей из Мирнинского, Ленского, Среднеколымского и Оленекского районов, городского округа Жатай, города Владимира и Томска.

Творческая молодёжь проявит себя в разных сферах: музыка, хореография, искусство фотографии, журналистика, поэзия, театральное искусство, мода, диджеинг, фокусы и иллюзии.

Мероприятия фестиваля продлятся с 27 апреля по 1 мая. Каждый день программы «Мирный поет о мире» будет включать в себя концерты в ДК «Алмаз» и УТКЦ «Якутск», выставки, выездные концерты в поселках Чернышевский и Светлый, а также множество мастер-классов от гостей со всей России. Для участников и специально приглашенного жюри фестиваль начнется раньше: с 24 апреля в интенсивном режиме состоятся прослушивания и просмотры заявленных творческих номеров, подготовка концертов фестиваля.

Для обозначения яркого старта 24 апреля на площади Ленина Мирного состоится презентация главного молодежного мероприятия с розыгрышем билетов, лазерным и фаер-шоу, участием лауреатов прошлых фестивалей.

С 1980 года событие неизменно разное, обязательно особенное, а самое главное, полностью отображает пульс творчества молодого поколения. «Совершеннолетний» фестиваль точно будет незабываемым, ведь он – синтез творчества и труда молодежи из разных уголков России.

Организацией фестиваля занимается молодежная дирекция, в состав которой входят активисты городских предприятий, молодые специалисты АК «АЛРОСА», лидеры студенческих и общественных организаций города.

Учредителями грандиозного мероприятия традиционно выступили администрации района и Мирного, АК «АЛРОСА» и профсоюз «Профалмаз». Как известно, 2017-й провозглашен Годом молодежи в Якутии — символично, что фестиваль проводится при содействии министерства по делам молодежи и семейной политике республики.