Экспонаты с большой историей выставлены в Зырянском краеведческом музее

У жителей и гостей Зырянки Верхнеколымского улуса появился повод посетить краеведческий музей. Во-первых, чтобы освежить память и вспомнить историю поселка в преддверии юбилея, во-вторых, чтобы познакомиться с новыми интереснейшими экспонатами. Некоторые из них представляют особенную значимость.

Выставка новых поступлений в музее открылась недавно и состоит из предметов, полученных в прошлом году. Какой-то одной тематики здесь нет, и это делает экспозицию тем более интереснее и ценнее. «В нашем музее практически все экспонаты появились благодаря жителям Зырянки, ее гостям. На том и держимся, что добрые и неравнодушные люди дарят и приносят те или иные предметы, артефакты, интересные находки. Это же потрясающе!» — рассказывает директор музея Галина Драпалюк.

Самым приятным поступлением для Галины Иосифовны стала монета, найденная жителем поселка Зырянка Иннокентием Винокуровым. Ей без малого три сотни лет. «ДЕ НГА 1749» — эти вычеканенные буквы и цифры видны на реверсе монеты очень отчетливо, в три строки указаны номинал и год чеканки. Между ними двойная горизонтальная линия. На аверсе упрощенно изображен герб Российской империи первой половины 18 века – двуглавый орел (без щита на груди и без ленты Андреевского ордена) с расправленными крыльями, на головах императорские короны. В лапах у орла вечные символы власти – скипетр и держава. По цене одна ДЕ НГА – это полкопейки. Галина Иосифовна полагает, что монета могла быть привезена в Зырянку из Верхнеколымска, так как он был основан в 17 веке.

Есть в музее предмет, мысли о котором Галину Иосифовну не оставляют в покое. Речь идет об экспонате, который был найден там, где его быть не должно. Ему самое место на каком-нибудь стеллаже в доме на самом видном месте или хотя бы в столе, в коробке с бархатной подкладкой. Это Орден «Красной Звезды», его нашел и принес один из жителей Зырянки. Эта награда лежала на улице как выброшенная, никому ненужная вещь. Рубиново-красная эмаль, которой покрыт орден, местами отошла. Надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» еще можно различить на награде. Какова история этого ордена? Кому он принадлежал? Неизвестно. «Орден 1947 года выпуска, то есть им награждали участников войн, которые шли уже после Великой Отечественной войны – в Китае, Японии, Корее. Кто был им награжден – большой вопрос. Каждый орден номерной. Если постараться, то можно найти имя героя, которому он принадлежал. Информацию можно получить только через военкомат. Мы обязательно продолжим поиски, – говорит Галина Драпалюк. – Понимаете, это боевой орден. За него заплачено кровью. Почему он оказался на улице? Это для меня самое «больное» поступление».

Помимо этих двух экспонатов, есть еще один предмет, который имеет особую историческую ценность. Ему сотни миллионов лет. «Остатки окаменелой спиралевидной раковины предположительно аммонита, головоногого моллюска» – гласит надпись на белой бумаге рядом с большим серым предметом, напоминающим камень. Как оказалось, это вовсе не камень. Это внешняя раковина моллюска, который существовал более сотни миллионов лет назад, в юрском и меловом периодах мезозойской эры. Эту окаменелость нашел на берегу р. Ясачной Гурген Думанян. Молодой человек, как оказалось, давно интересуется подобными вещами, палеонтология – это его хобби. «Чтобы обратить внимание на эту раковину, нужно, чтобы был наметан глаз. Это надо уметь видеть такие вещи. Человек, не разбирающийся в этом, пройдет мимо», — объясняет директор краеведческого музея. На раковине видны остатки перламутра. По словам Галины Иосифовны, экспонат требует руки реставратора.

На выставке также можно увидеть предметы современного искусства, представленные композицией мастера народно-художественных промыслов республики Василия Андросова. Композиция «В ритме танца» была закуплена музеем у самого автора. Работа выполнена в технике, разработанной им самим. «Это великолепные куклы мирового уровня. Как специалист, искусствовед, я могу сказать точно, что на любой международной выставке такие работы пользовались бы несомненным успехом», — заверяет Галина Драпалюк.

Кроме всего перечисленного на полках музейной витрины расположился комплект якутских украшений, изготовленных из бересты и кожи. Автор работы — Александр Атласов, учитель из Верхнеколымска. «Мы выставили их только сейчас. Это наглядный пример того, какие у нас в районе хорошие мастера, умельцы», – рассказывает директор музея.

Среди всего прочего на полке витрины стоит чорон с надписью «80 лет Среднеколымску», его в юбилейный год подарили администрации района, которая передала презент в музей. Два уникальных образца всеми любимых «светлячков» – Агат и Халцедон – тоже экспонаты этой выставки. Небольшую, но очень интересную экспозицию составили книги, подаренные музею авторами. Среди них книга «Колыма, ты моя Колыма» Л.И. Родзина, одного из первых жителей Зырянки. Это книга воспоминаний прибывшего в Зырянку 25-летнего молодого человека в разгар так называемых «сучьих войн». Экспозицию также составили книги «Речники Великой Колымы» А.С. Павлова и альбом «Якутия в фотографиях Александра Деркача».