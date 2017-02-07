Экологическое воспитание – одна из задач Нерюнгринской городской библиотеки

В начале февраля в Нерюнгринской городской библиотеке состоялась акция «Идеальные условия для проживания», приуроченная к объявленному в России Году экологии.

Главный библиотекарь по массовой работе отдела обслуживания ЦГБ Елена Калашник рассказала учащимся старших классов СОШ № 13 о богатстве полезных ископаемых, отметила разнообразие и величину их запасов на территории республики в российском и мировом масштабах. Особое внимание было уделено аспектам единения человека и природы, необходимости избегать потребительского к ней отношения.

Елена Калашник отметила, что коллектив Нерюнгринской городской библиотеки придает большое значение экологическому воспитанию подрастающего поколения. С 2013 года успешно функционирует целевая программа «Библиоэко – библиотека и экология». В ее рамках только за 2016 год состоялось более 12 выставок, аукционов, путешествий, эко-шансов и других мероприятий.

В 2017 году в отделе обслуживания ЦГБ для юного поколения Нерюнгри подготовлены разнообразные мероприятия: краткий экскурс «Сберечь Земли очарованье», экокруиз «Природа – наша жизнь», экологический ликбез «Жить с природой в мире», био-информина «Целительная сила растений», выставка-терапия «Не опоздай спасти мир» и другие.