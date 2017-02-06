Дорожные проблемы Нижней Колымы

Продолжается перевозка топлива для ДЭС и котельной села Андрюшкино. Машины идут из Среднеколымска через село Ойусардах. По имеющейся информации дорога в один конец занимает от 17 часов до одних суток.

Сегодня в Андрюшкино должны отправиться машины с топливом по основному зимнику – через село Аргахтах.

Но отметим, что если на ДЭС запас топлива более чем на 24 дня, то на котельной ситуация кардинально не меняется. Запас топлива на котельной села в среднем составляет девять дней, что не позволяет снять ограничительные меры.

Снять напряжение могло бы открытие автозимника Черский-Андрюшкино, но он ещё не готов. Более того, где сейчас находится трактор ЗАО «Дороги Колымы» — в районе неизвестно. Напомним, что неделей ранее один из двух тракторов этого предприятия провалился на льду озера примерно в 18 километрах от участка Карлуково. Есть информация, что другой трактор «Дорог Колымы» приезжал 2 февраля для ремонта в село Колымское, затем вновь вернулся на трассу.

Ситуация с работой дорожников начинает отражаться и соседях из Чукотского автономного округа. На Нижнеколымской нефтебазе хранится дизельное топливо для Билибинского района, в том числе более 500 тонн для отдалённого села Омолон. Период завоза там ограниченный. А зимника из Черского на Чукотку нет. В конце декабря дорожники нарезали эту зимнюю 68-километровую дорогу, но в первые дни нового года её замело. «Дороги Колымы» сделали в январе две попытки расчистить это направление, но оба раза из-за поломки тракторов не смогли довести до конца работу, а затем переключились на нарезку зимника в село Колымское. В результате сейчас являются непроходимыми более 38 километров межрегиональной трассы, являющейся продолжением зимника «Арктика». Недавно на этой дороге побывали представители ГАИ, районного Совета депутатов и автопредприниматели, и ещё раз убедились, что зимник на Чукотку непроходим.