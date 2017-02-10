Долгая дорога домой: Петешественники-мирнинцы организовали фотовыставку в Москве

На днях в Московском доме национальностей прошла презентация фотовыставки «По дороге домой». Как мы сообщали ранее, летом 2016 года прошел велопробег «The Long Way Home» («Долгая дорога домой»), участниками которого были мирнинцы Николай Павлов и Александр Вигандт. Они выехали из столицы страны 12 мая, и 26 августа их встречал город Мирный.

Это путешествие состоялось благодаря финансовой поддержке Мирнинской районной администрации, ребята выиграли грант, так как их деятельность была направлена на пропаганду здорового образа жизни и спорта. Останавливаясь в городах и поселках России, они проводили встречи с жителями и рассказывали об алмазном крае.

Организатор выставки Николай Павлов рассказал: «Все фотографии были сделаны летом этого года во время социально-культурного велопробега The Long Way Home. Мы проехали более шести тысяч километров, провели в дороге 111 дней и посетили 14 регионов России. В пути мы встречались с молодежью и представителями властей, знакомились с местным колоритом и природой». Он подчеркнул, что цель фотовыставки – показать туристический потенциал регионов России, привлечь внимание к внутреннему туризму, рассказать о жизни россиян.

Автор снимков Александр Вигандт более пяти лет занимается фотографией. Он запечатлел каждый день велопробега, на выставке можно было увидеть красоту и величие природы, лица людей, всю многогранность культуры народов, населяющих Россию.

В Мирном встретили участников велопробега Москва-Мирный