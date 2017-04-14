Департамент лесных отношений провел в Жиганске выездное совещание

Итогам пожароопасного сезона 2016 года и задачам по организации охраны лесов в этом году было посвящено совещание в администрации Жиганского улуса. В нем приняли участие представители департамента по лесным отношениям Якутии.

Открывая выездное мероприятие республиканского ведомства, глава Жиганского района Алексей Мандаров остановился на работе районного комитета по чрезвычайным ситуациям, ознакомил с ситуацией в улусе. Он также представил нового специалиста по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Марию Петрову. Надо отметить, в совещании приняли участие главы поселений, руководители, специалисты структур и учреждений.

Выступивший затем с информацией заместитель руководителя департамента по лесным отношениям Дьулустан Хон ознакомил с целями и задачами визита в заполярный Жиганск, отметил объемы работ и деятельность Жиганского лесничества. Так, местное лесничество является самым крупным в республике, занимает 55 млн гектаров – пятую часть из всего лесного массива Якутии. В его ведение входит лесной фонд четырех северных районов – Жиганского, Анабарского, Булунского, Оленекского.

Главной темой совещания стало обсуждение вопроса охраны лесов от пожаров, от них больше всего страдает вся территория республики в летнее время. Так, в 2016 году на территории региона было зарегистрировано 157 лесных пожаров, в том числе 4 лесных пожара на землях ОПТ. Фактические затраты на тушение лесных пожаров составили 113,3 млн рублей. Ущерб составил 154,6 млн рублей. Уместно отметить, вся задолженность по фактическим затратам по тушению лесных пожаров за 2014-2015 годы полностью погашена, также почти вся часть по 2016 году. Хаместитель руководителя ГАУ «Якутлесресурс» Спартак Иванов ознакомил с методами и направлениями в борьбе с лесными пожарами, а также с нововведениями в работе ГАУ, в обучении добровольцев.

Были заслушаны выступления прокурора района Михаила Николаева, начальника Жиганской пожарной части Василия Беленкова, главы Жиганского наслега Василия Сорокина, специалистов наслегов Кыстатыам, Бестях. В завершение совещания даны указания по охране населенных пунктов от лесных пожаров и обеспечению пожарной безопасности.