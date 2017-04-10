Что угодно душе: Презентация книги Любови Винс

В центральной городской библиотеке Мирного 7 апреля прошла презентация новой книги Любови Винс «Как попасть в рай», изданной на средства районной администрации.

Сотрудники библиотеки Елена Шмакова, Ирина Артёменко, Людмила Фёдорова и Кыталына Саввинова представили собравшимся отрывки из четырёх произведений: «Дом», «Гульки», «Монолог» и «С лица воды не пить», при этом их чтение сопровождали специально подобранные слайды, которые проецировались на экран, и игра на гитаре учащейся девятого класса политехнического лицея Эммы Сафроновой.

Художественное чтение завершилось коллективным исполнением песни Булата Окуджавы «Давайте восклицать!».

Редактор и автор предисловия книги Сергей Москвитин рассказал, как состоялось несколько лет назад его знакомство с Любовью Винс и её творчеством, началось сотрудничество. Отметил два наиболее сильных рассказа – «Перекрёстки» и «Как попасть в рай» и прочитал стихотворное посвящение «К презентации книги Любови Винс», в том числе и такие строки:

В этой книге всего понемножку:

Детский лепет, любовь и картошка,

Философские есть размышления,

Приключения и откровения…

Автор книги поведает многое:

Как чувствительны четвероногие,

Как судьбу распознать и предвидеть

И при этом себя не обидеть…

Как попасть не куда-нибудь – в рай!

Что угодно душе – выбирай!

Поздравила подругу с выходом книги Вера Донская, которая тоже адресовала ей стихотворные строки.

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Свои впечатления о книге высказали друзья, подруги и знакомые писательницы. Почти все они прочитали новинку. Многие отметили, что рассказы читаются легко, заставляют задуматься и чему-то учат. Благодарные поклонники не скрывали своих эмоций и дарили виновнице торжества цветы.

«Я просто рыдала над такими рассказами, как «Благодарность» и «Кукла», – призналась Любовь Сальникова. – Вы — замечательный психолог, это удивительно. Спасибо за ваши книги!»

«Я была в восторге, – поделилась впечатлениями Мария Селезнёва. – Рузвельт недаром говорил: «Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит, воспитать угрозу для общества». Ваши рассказы направлены на нравственное воспитание, очищение общества».

«Как здорово, что в нашем городе есть такой писатель, – воскликнула Вера Серкина. – С таким умом, с такой душой создающий свои истории на грани боли! Тем не менее, после прочтения рассказов остаётся надежда, что, как бы ни было в мире сейчас много зла, добро всё равно восторжествует».

В ответном слове Любовь Винс, поблагодарив всех, сказала: «Практически все рассказы книги основаны на реальных жизненных историях, а персонажи имеют своих реальных прототипов. Я хочу, чтобы моя книга чему-то научила, что-то объяснила, заставила где-то поплакать, где-то посмеяться. Очень хочется узнать мнение читателей о моих произведениях, пусть даже и критическое».

Завершилась презентация автограф-сессией. Каждый пришедший получил издание в подарок.

С книгами Любови Винс, в том числе и с новинкой, можно ознакомиться в библиотеках района.