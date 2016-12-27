Чествование борца Виктора Степанова на родине

В центре спорта и культуры «Алроса» прошло чествование чемпиона России, бронзового призера чемпионата мира среди студентов 2016 года Виктора Степанова.

Виктор Степанов уроженец села Крест-Хальджай. Он борьбой начал заниматься в местной ДЮСШ. Впервые о нем в большом спорте заговорили в 2013 году, когда стал серебряным призером первенства России и бронзовым призером чемпионата Европы в городе Скопья в Македонии среди молодежи. Тогда чествование спортсмена прошло в родном селе Крест-Хальджай. Виктор некоторое время жил и тренировался в городе Москве в спортивном клубе «ЦСКА», потом вернулся в родную Якутию. Сейчас он учится в Северо-Восточном федеральном университете.

2016 год для Виктора Степанова стал удачным. В январе в весе 65 кг он стал пятым на Голден Гран-При «Иван Ярыгин-2015» в городе Красноярске, а в марте выиграл бронзовую медаль международного турнира «Монголиан Опен» в городе Улан-Батор. В мае завоевал золотую медаль чемпиона России среди студентов в городе Москве, а на взрослом чемпионате России в городе Якутске был в шаге от пьедестала почета. Томпонцы тогда воочию увидели выступление своего земляка и остались довольны его борьбой. В октябре на чемпионате мира среди студентов в Турции в городе Чорум Виктор занял третье место.

Во время чествования от имени администрации Томпонского района поздравил, вручил благодарственное письмо и денежное вознаграждение заместитель главы по соцвопросам Петр Новгородов. Глава Баягантайского наслега Яков Степанов вручил сертификат на денежное вознаграждение, директор Крест-Хальджайской COШ Александр Охлопков – книги о родном наслеге и денежное вознаграждение. Свои поздравления и денежное вознаграждение отправил депутат Ил Тумэна Якутии Дмитрий Саввин.

К сожалению, мама Виктора Анна Прокопьевна ушла из жизни рано, так что дочь и сына воспитывала ее младшая сестра Марта Прокопьевна. В ее адрес тоже были сказаны теплые слова. На чествование приехал родной дядя Аркадий Степанов. Одноклассники Анны Прокопьевны собрали для Виктора деньги.

Отрадно, что успех Виктора Степанова разделяют и жители других муниципальных образований района. К словам благодарности присоединились и свои подарки преподнесли главы поселка Хандыга Михаил Алексеев, Мегино-Алданского наслега Юрий Комиссаров, Ынгинского наслега Иван Захаров, Сайдынской ДЮСШ (директор Михаил Аммосов).

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Дедушка Виктора был знатным охотником, известным в районе, его фотографию в свое время напечатали даже на обложке журнала, выходящего в Советском Союзе. Так что любители вольной борьбы, магазин «Охотник» в городе Якутске (Дарбасов А.П.) сочли необходимым подарить борцу ружье «Бенелли», глава «Мегино-Алданского наслега Юрий Комиссаров – якутский нож. Среди поздравлявших горно-геологический техникум (директор Михаил Неустроев), начальник Томпонского ветеринарного управления Дмитрий Ефимов, бывшие борцы: начальник Томпонского филиала ООО «Сахаспецтранс» Никита Варламов, сотрудник районной налоговой полиции Степан Кривошапкин.

Свой вклад в становлении Виктора, как борца вложили заслуженный тренер РС(Я) Ариас Павлов, который учил его азам борьбы, и заслуженный тренер РС(Я) Иван Дмитриев, который тренирует его с тех лет до сегодняшнего дня. Ариас Алексеевич и Иван Иванович отмечены нагрудным знаком «За вклад в развитие физической культуры и спорта в Томпонском районе».

Также Виктор Степанов вместе с тренерами провел мастер-класс. Посмотреть на чемпиона и перенять у него коронные приемы специально приехали воспитанники Сайдынской и Крест-Хальджайской ДЮСШ. Также были борцы из Хандыги.

Свои музыкальные номера подарили барабанщики Сасыльской средней школы, Александра и Туяра Павловы из Тополиного, Константин Скрябин из Хандыги, Анастасия Николаева из Теплого Ключа, Юрий Кузьмин из Крест-Хальджая.