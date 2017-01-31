Через всю страну к маме на день рождения: Старожил Олекминского района отметила 90-летний юбилей

В доме ветеранов по улице Филатова, 15 в городе Олекминске на лестничной площадке четвертого этажа появились яркие воздушные шары – в квартире №19 отмечали семейный праздник –хозяйке Валентине Ефимовне Коротких, вдове участника Великой Отечественной войны, ветерану тыла и труда, награжденной медалью «За доблестный труд в годы ВОВ», почетным знаком «Отличник связи Якутии», исполнилось 90 лет. На юбилее собрались три дочери и сын, прилетевшие из Москвы, Санкт-­Петербурга и Германии. Родная Олекма вновь собрала всех вместе на торжество любимой мамы.

Валентина Ефимовна родилась в Саныяхтахе. В победном 45-м вышла замуж за фронтовика, освобождавшего Европу от фашизма, лихого танкиста, командира Т-34, гвардии старшего сержанта Григория Николаевича Коротких, и молодые переехали в Марху. Главу семьи — коммуниста, кавалера боевого ордена Красной Звезды и медалей «За отвагу», «За победу над Германией», назначили бригадиром, через некоторое время земляки избрали его председателем колхоза имени Ленина. А Валентина Коротких, окончив курсы радистов, стала работать на почте начальником отделения связи. На этой должности она бессменно проработала 40 лет. В ее трудовой книжке есть только одна запись о приеме на работу и куча благодарностей, поощрений за добросовестный труд, полная коробка почетных грамот и благодарственных писем. Вот так работали советские люди в те времена, поднимали страну и детей.

Много трудностей пришлось пройти Валентине, особенно в первые послевоенные годы, ведь работала одна — сама начальник и уборщица, истопник и охранник с пистолетом. На лошади или пешком, в жару и холод доставляла письма и газеты, принимала посылки и бандероли, перетаскала сотни кинобанок, днем и ночью стуча на азбуке Морзе, обеспечивала всю округу бесперебойной телеграфной и почтовой связью.

Между тем, в семье Коротких, кстати, у Валентины Ефимовны и Григория Николаевича день рождения в один день — 25 января, один за другим появились два сына и три дочери, жили дружно, уважали и почитали труд, держали свое хозяйство, корову, лошадь, кур и уток, что было редкостью в Мархе, был большой огород. Дети хорошо учились. Они были рады и горды тем, что в их доме, благодаря родителям, появился первый телевизор в деревне, а до этого — радиоточка, потом и радиоприемник. Дети до сих помнят, как читали стихи в микрофон и голос их был слышен по всей деревне из висевшего на столбе громкоговорителя. А в начале 80-х посмотреть передачи на голубом экране домашнего телевизора к ним в гости приходила вся мархинская детвора, да и старики тоже.

Как сегодня говорят, семья была продвинутая, не случайно две дочери пошли по стопам своей мамы и избрали профессию связиста. Прошли свой путь, и сейчас Мария Григорьевна, проживающая в северной столице страны, и Татьяна Григорьевна, прилетевшая из Германии, являются отличниками и ветеранами связи. Через Интернет поддерживают дружеские отношения со многими олекминчанами, переехавшими в центральные города России, земляками из города. Помнят и почитают своих родителей, ежегодно участвуют в акции «Бессмертный полк» с портретом отца и прадедушки. Сын Владимир Григорьевич окончил институт в Риге, по специальности «авиаинженер», проживает в Москве.

В Олекминск они приезжают каждые три года. Летом всей родней, вместе с мамой на пароходе плывут в родную деревню Марху, где до сих пор стоят их дома и большая усадьба, за которой присматривают земляки. А так всегда и во всем, и в будни и в праздники рядом с мамой находится Людмила Григорьевна, медсестра, ветеран Олекминской центральной районной больницы.

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Родные и близкие, внуки и правнуки в этот день собрались за праздничным столом, говорили теплые слова, вспоминали свое детство, пели песни и вручали цветы, подарки любимой маме, бабушке и прабабушке. Несмотря на свой солидный возраст, виновница торжества чувствует себя бодро, сама справляется с кухонными и другими делами у себя в квартире, чиста, опрятна, всегда приветлива и рада гостям. С поздравлениями и подарками Валентину Ефимовну навестили заместитель главы района Е. Березин, председатель совета ветеранов Л. Арифулина, руководитель управления социальной защиты населения А. Мамонтова и главный специалист городской администрации Г.Аюшеева. Не забывают о ней и администрация, профком, совет ветеранов отделения почтовой связи района.

Всем было тепло и радостно от того, что ветеран окружена таким вниманием и заботой близких людей, словом и делом подтверждающих извечную истину — счастье матери в любящих детях. Сейчас у Валентины Ефимовны восемь внуков и десять правнуков, если посчитать всех близких родственников, то получится «большой колхоз» — более ста человек, вышедших из семейного гнезда Коротких из Мархи, старинной и ямщицкой станции на берегу красивой речки, а ныне молодого и растущего наслега Олекминского района.