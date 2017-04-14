Чемпионат по мини-футболу посвятили 385-летию Жиганска

XVIII регулярный рейтинговый чемпионат по мини-футболу в этом году был посвящен 385-летию основания Жиганска. 9 апреля состоялись финальные игры.

В соревнованиях, которые проводились в течение всего сезона, приняли участие 6 команд. В итоге призовые места заняли: первое — «Манчестер Сити» (капитан Антон Иванов), второе — «Челси» (капитан Александр Николаев), третье — «МЧС» (капитан Александр Ким). За победу также достойно боролись команды «Батэ», «Сантос», «Ювентце».

«Лучшим бомбардиром» сезона назван Уруйдаан Сивцев, представитель команды «Сантос». Уруйдаан в сезоне 2016-2017 забил 53 мяча. Звание «Лучший вратарь» досталось Александру Сергееву, члену команды «Батэ». Лучшим игроком стал Михаил Васильев из «Батэ».