Автоклуб «Медведь» планирует отправиться в экспедицию к Шишкинским писаницам

Деятельность Мирнинской общественной организации по внедорожным видам спорта «Медведь» помимо проведения спортивных мероприятий направлена на развитие туризма и организацию экспедиций. С 2013 года автоклуб успешно осуществляет собственный социальный проект «Забытые уголки Якутии», в рамках которого проводятся экспедиции на внедорожниках к исторически важным местам, связанным с алмазной эпопеей республики, приуроченные к судьбоносным датам края, в честь известных первооткрывателей и знаменитых людей.

По словам президента «Медведя» Алексея Кныша, автоклубом уже были осуществлены экспедиции: в 2013 году – в честь каюров-оленеводов в село Эйик; в 2014-м – в честь первооткрывателя в посёлок Оленёк, к кряжу Чекановского; в 2015-м – в честь Л.А. Попугаевой в село Ерёма, к реке Нижняя Тунгуска, в 2016 году – в село Нюрба.

В марте-апреле автоклуб совместно с Федерацией автомотоспорта Мирнинского района в честь знаменательных дат Якутской АССР и юбилея планирует отправиться в экспедицию в Иркутскую область в посёлок Качуг, деревню Шишкина, где были обнаружены Шишкинские петроглифы (писаницы).

Шишкинские писаницы – археологический памятник, состоящий из наскальных рисунков, выполненных в период времени, начиная от эпохи позднего неолита. Комплекс расположен вдоль берега реки Лены вблизи посёлка Качуг Иркутской области. Он насчитывает более трёх тысяч рисунков, а его протяжённость составляет около 3,5 км. На скалах изображены различные животные, мифические существа, картины о путешествиях, военных походах и праздниках. Фигуры нарисованы охрой либо выбиты на скале.

Центральный элемент герба Якутии – всадник – тоже один из рисунков Шишкинских писаниц.