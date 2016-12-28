Аллаиха: «Полярники» совершили дотационные авиарейсы

Вертолет МИ-8 АК «Полярные авиалинии», прибывший из Белой Горы в аэропорт Чокурдах (директор Александр Курушин), 27-28 декабря совершил дотационные рейсы в сельские поселения Аллаихи.

В пору, когда жители арктического улуса добираются до своих сел на «буранах» по бездорожью, на свой страх и риск, организация рейсов стала настоящим предновогодним подарком.

Начальник службы организации перевозок Инна Макарова: «Сегодня совершен «круговой» рейс Чокурдах – Чкалово – Нычалах. Улетели 23 пассажира. Отправлены медикаменты и 245 кг почты, из них большую часть получат быягнырцы. Также сегодня вертолет совершил дотационный рейс и в Оленегорск».

На вертолете полетели к родным на каникулы школьники и студенты, самому маленькому пассажиру — всего 2 месяца. Пенсионерки Ия Колесова, Пелагея Рожина из с. Чкалов сказали: «Для нас сегодня настоящий праздник, большая радость. Наконец-то, всего за три тысячи рублей доберемся до дома без лишних волнений и тревог. Везем гостинцы, продукты и необходимый в хозяйстве груз. Благодарим правительство республики, администрацию улуса за такие рейсы. Хотелось бы, чтобы они продолжились и в будущем году».

В канун Нового года северяне пожелали, чтобы дотационные рейсы планировались и выполнялись сразу после навигации для своевременной доставки картофеля и других овощей в отдаленные села.