Алексей Мандаров: Сокращение бюджета не повлияет на деятельность Жиганского района

В селе Жиганск состоялся отчет администрации района по итогам работы в 2016 году. Традиционное мероприятие собрало полный зал. Было видно, что населению небезразлично развитие района.

С основным отчетом выступил глава Жиганского улуса Алексей Мандаров. Особое внимание он уделил достижениям по всем направлениям – в сельском хозяйстве, образовании, культуре, спорте, здравоохранении, строительстве, социальной сфере.

Бюджет республики на 2017 год сокращен на 6 млрд рублей, а бюджет района — на 7 млн рублей, отметил глава. «Но это не должно повлиять на деятельность района. Перед нами стоит задача организовать на высоком уровне юбилейные мероприятия 385-летия Жиганска, строительства архитектурного комплекса «Старый Жиганск», школы-сада в селе Кыстатыам, в 2018 году — клуба в Жиганске», — добавил Мандаров.

Алексей Егорович напомнил о ежегодном послании главы республики Егора Борисова Госсобранию и общественности, в котором обозначена тема борьбы с бедностью. «18% населения находится на грани бедности. Сегодня наравне с безработицей стоит материальное положение населения», — сказал он. Продолжая данную тему, глава района отметил, что пора начать деятельность мехцеха, который уже пятый год «кормит» население одними обещаниями.

После доклада главы об итогах прошлого года в сфере здравоохранения выступила и.о. главного врача Виктория Петрова.

Далее присутствующие могли задать вопросы. Начальник ГИБДД Егор Яковлев автодромом, автозимником «Кыстатыам». Он также поднял вопрос о профилактике детского травматизма: «Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей — одна из приоритетных задач, поставленных перед сотрудниками ГИБДД. Одним из направлений деятельности по профилактике детского травматизма в 2017 году является обеспечение светоотражающими элементами. В этом плане попросил бы помощи со стороны администрации района».

Вопрос Павла Алексеева касался деятельности Жиганского ДЭС, Акулина Антонова выразила свою точку зрения о необходимости поставить дорожный знак на перекрестке улиц Ойунского и Октябрьской.

В письменном виде поступили вопросы об улучшении качества сотовой связи МТС, подключении к отопительной системе частных домов по улице Р. Дмитриева, будут ли возвращены стипендии студентам СВФУ из числа коренных малочисленных народов.

В адрес отдела полиции были направлены два вопроса. О том, как ведется следствие по пропаже гражданки М. замначальника полиции Игорь Павлов пояснил: «Проделана очень большая работа, проведены необходимые следственно-оперативные мероприятия, к поискам пропавшей были подключены и волонтеры, и жители Жиганска. Следствие продолжается, дело стоит на контроле». А на вопрос, уничтожены ли 6 тонн пива, обнаруженные и изъятые в ходе рейда в декабре 2016 года, был получен ответ, что проведена соответствующая проверка, вся взятая продукция находится на хранении.

Большинство присутствующих проголосовали за одобрение отчета администрации района. Алексей Мандаров в свою очередь поблагодарил жителей за поддержку в решении задач, стоящих перед руководством улуса.