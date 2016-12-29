Александр Жирков принял участие в торжественном открытии здания Центра досуга в Наяхинском наслеге

В селе Балыктах Усть-Алданского улуса 27 декабря 2016 года состоялось торжественное открытие нового здания МБУ «Наяхинский центр досуга имени И.И. Артамонова», в котором принял участие Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков.

Дом культуры села Балыктах является колыбелью знаменитого Наяхинского народного танцевально-хорового коллектива, созданного в 1963 году Семеном Гаврильевичем Васильевым. Коллектив стал «визитной карточкой» хорового искусства Якутии. Начиная с 1964 года по сей день, прославленный коллектив достойно на самом высоком уровне представляет культуру и искусство республики за ее пределами, не раз становясь лауреатом многочисленных Всесоюзных, Всероссийских смотров, конкурсов, фестивалей. В 1966 году коллективу присвоено звание народного, Наяхинскому Дому культуры — звание «Лучшее учреждение культуры».

В 1976 году впервые в истории якутского народа Наяхинский хор выступил по Всесоюзному радио и был записан на грампластинку фирмы «Мелодия». Для популяризации хорового искусства в республике является организатором смотра хоровых коллективов в памяти С.Г. Васильева. В 2013 году коллективу было присвоено имя его основателя, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, заслуженного работника культуры республики Семена Васильева. Наяхинский Дом культуры дал путевку в жизнь многим деятелям культуры и искусства, из них удостоены высокого звания заслуженного работника культуры республики – Илья Артамонов, Семен Васильев, Екатерина Ефимова, Светлана Гоголева, Семен Хон, Василий Парников, Мария Сивцева, Василий Фомин, Надежда Ушницкая, Александр Ушницкий.

В этот знаменательный день разделить радость жителей Наяхинского наслега, собрались ветераны культуры, многочисленные гости из разных уголков республики.

Под торжественные фанфары руководитель ООО «Пантеон» Михаил Копырин вручил ключ от нового здания директору Центра досуга им. И.И. Артамонова Дьулустану Гаврильеву.

Символическую ленту в честь открытия здания Центра досуга им. И.И.Артамонова перерезали Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, глава муниципального образования «Усть-Алданский улус (район) Алексей Федотов, глава Наяхинского наслега Петр Сивцев, директор Центра досуга Дьулустан Гаврильев.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, поздравляя жителей наслега, отметил, что в строительство нового здания руководство, жители наслега вложили душу и объект получился качественным, соответствующим требованиям для учреждений культуры, начиная с просторной сцены, акустики зала, комфортных мест для зрителей.

Спикер Ил Тумэна напомнил, что в сельских поселениях республики приоритет отдавался строительству школ, детских садов и после обновления во многих населенных пунктах этих социальных объектов только за последние годы начали строить Центры культуры. «В селе Дюпсюн на территории мемориального музея-усадьбы В.В. Никифорова-Кюлюмнюр возводится Центр дополнительного образования детей. Это говорит о том, что придается большое значение духовному, культурному и интеллектуальному развитию подрастающего поколения», — сказал он.

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Александр Жирков обратил внимание на то, что за последние годы общественность наслега добилась строительства школы здания в каменном варианте, введенного в 2009 году, и сплоченность жителей села, участие каждого из них позволили в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» построить здание Центра досуга.

«Понятия «Наяхинский хор», «Наяхинский клуб» стали для всех поколений жителей, начиная с 60-х годов, символами неразрушимой основы духовности наслега. Нынешнее поколение приумножает традиции, заложенные основателями знаменитого коллектива Ильей Артамоновым, Семеном Васильевым, Светланой Гоголевой»,- подчеркнул Александр Жирков.

Председатель парламента республики выразил благодарность народному танцевально-хоровому коллективу за активное участие в мероприятиях, посвященных 150-летию со дня рождения видного общественного, политического деятеля, выдающегося просветителя, лидера либерально-демократической интеллигенции конца ХIХ — начала ХХ вв. Якутии Василия Васильевича Никифорова-Кюлюмнюр.

Александр Жирков вручил музею наслега и Центру досуга памятные фотографии, запечатлевшие участие коллектива в сводном хоре, исполнившем песню-посвящение Василию Никифорову-Кюлюмнюр 27 сентября 2016 года на церемонии открытия памятника выдающемуся сыну народа перед зданием Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и 15 декабря 2016 года на торжественном собрании общественности республики, также в конкурсе хоровых коллективов республики в памяти Семена Васильева.

Спикер Ил Тумэна поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал творческого полета, успехов, счастья, благополучия.

Александр Жирков наградил Благодарственным письмом Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за заслуги в области социального развития Республики Саха (Якутия) и активную общественную деятельность председателя Совета ветеранов Наяхинского наслега Светлану Петрову, за вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и добросовестный труд индивидуального предпринимателя Ирину Слепцову.

Легендарный народный танцевально-хоровой коллектив посвятил знаменательному событию зрелищное представление, каждый из номеров которого сопровождался овациями зрителей.