Алданский район: Отметили лучших спортсменов

В актовом зале администрации Алданского района 24 декабря прошла церемония награждения спортсменов и их тренеров, внесших значимую лепту в популяризацию и развитие спорта района и республики.

Заместитель главы администрации района по соц. вопросам Игорь Сахно поздравил спортсменов, пожелал высоких спортивных результатов, подвел итоги года уходящего и озвучил планы на будущее. «2016 год заканчивается для района отличными спортивными результатами. Все присутствующие в этом зале внесли значимый вклад в развитие спортивного движения на аренах нашего района, республики и страны. Администрация района на протяжении многих лет активно поддерживает развитие физкультуры и спорта. Вы все заметили какие за последние 2 года проводятся строительные мероприятия, сданы две большие спортивные площадки; начата реконструкция спортивной площадки в микрорайоне Солнечный, в 2017 году мы продолжим и закончим строительство хоккейной площадки с тренажерами и резиновым покрытием. В этом году Алданский район на достойном уровне провел третью Зимнюю Спартакиаду в республике, успешно принял участие в Международных играх «Дети Азии». Летом 2017 г. нас ожидают игры «Манчаары», и, я надеюсь, мы достойно представим Алданский район и там. Вперед, друзья, к высоким результатам и достижениям» — призвал оны.

Главный судья Алданского района по ГТО Алексей Конобеев по результатам сдачи норм ГТО вручил золотые знаки отличия: Егору Просвирину, Дарье Григорьевой, серебряные знаки – Завкибеку Разокову, Ангелине Соломиной, Льву Чернышенко, Шитиковой Анастасии; бронзовый – Денису Николайчуку.

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Благодарственные письма от главы администрации района были вручены тренерам и общественным деятелям: Талибшо Мирзагуловичу Еросейнову, Анне Юрьевне Пономаренко, Николаю Юсуповичу Юсупову, Алексею Юрьевичу Киселеву, Бурлакову Владимиру ( тренеру женской сборной по волейболу). «Мы ценим ваш личный вклад в воспитание подрастающего поколения спортсменов и просто настоящих людей. Ваш талант, щедрость души и и профессиональная деятельность способствуют развитию потенциала ребятишек«, — говорится в благодарственных письмах.

Денежные сертификаты за особые спортивные достижения получили: Шитикова Анастасия — за 2 место в соревнованиях по дзюдо в Международных играх «Дети Азии»; Брянская Анастасия — за 3 место в соревнованиях по дзюдо в Международных играх «Дети Азии»; Суколенов Максим – за 1 место в Чемпионате РС(Я) по боксу; Шахов Алексей — за 1 место в Чемпионате РС(Я) по боксу; Бадуров Александр, Каримов Рустам и Кравчук Роман– за 2 место в Чемпионате РС(Я) по пауэрлифтингу; Почуев Евгений, Конобеев Алексеей, Караваев Михаил, Москвитин Иван, Мигунов Сергей, Граненко Максим, Москвитин Владимир – за 3 место в чемпионате РС(Я) по баскетболу.

Начальник департамента образования Алданского района Елена Хрущ поздравила спортсменов, отметив: «Департамент образования и образовательные организации района считают основным из приоритетных направлений работы именно спортивное. Инструкторы по физической культуре детских садов, педагоги школ, профессиональные тренеры ДЮСШа честно дарят свои знания и мастерство будущим спортсменам. Каждую субботу в районе проходят соревнования по различным видам спорта. Спортсмены — это особая когорта детей и юношества, отличающаяся огромным трудолюбием, силой духа, упорством. Болельщики восхищены вами. Желаем вам успехов, здоровья и удачи!«