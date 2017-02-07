Алданская самбистка привезла победу с международного турнира

Воспитанница детско-юношеской спортивной школы Алдана Инга Стринаглюк одержала победу в международном турнире по самбо среди мужчин и женщин — инвалидов по слуху.

Турнир проводился с 3 по 5 февраля в г. Зеленограде Московской области. Участие в нем приняли спортсмены из 10 стран: России, Армении, Молдавии, Беларуси, Украины, Киргизии, Монголии, Италии, Казахстана и Грузии.

Россияне одержали 10 побед в своих весовых категориях. Среди них и «золото» юной жительницы Алдана.

«Борьба выдалась нелегкой, но интересной, собрались очень сильные и опытные команды. Инга показала высокий результат, — поделился впечатлениями тренер Толибшо Еросейнов. — Еще в 2010-2012 годах, будучи школьницей, она трижды подряд становилась победительницей первенств Российской Федерации по дзюдо. Обучалась в школе олимпийского резерва Санкт-Петербурга. Набравшись опыта и знаний, Инга вернулась домой, усиленно занималась и на турнире взяла «золото» в своем весе».

Турнир проводился при поддержке и финансировании Международной федерации самбо (ФИАС) и поддержке Международного комитета спорта глухих (CISS).

Исполнительный директор ФИАС Сергей Табаков отметил перспективность развития данного направления самбо. Для проведения турниров, в которых участвуют спортсмены с инвалидностью по слуху, не требуется вносить глобальных изменений в правила. В свою очередь люди, которые занимаются самбо, не только становятся более защищенными в повседневной жизни, но и сплачиваются, находят новых друзей, что очень важно для полноценной социальной адаптации.