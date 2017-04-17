Проект учеников Бердигестяхской школы признали одним из лучших на Молодежном экологическом форуме

Учащиеся Бердигестяхской школы из Горного улуса достойно представили Якутию на международном молодежном экологическом форуме «Арктика – наш дом», заняв второе место.

С 13 по 16 апреля в Салехарде прошел Международный молодежный экологический форум «Арктика – наш дом». В нем участвовали представители Ямала, Югры, Якутии и Японии. Они презентовали проекты и обменялись опытом по экологической безопасности в Арктике.

Из Якутии на форум отправились ученики Бердигестяхской средней школы Горного улуса Ульяна Федорова, Сааскылаана Спиридонова, Сахаяна Алексеева, Сардаана Гермогенова, Дмитрий Данилов под руководством учителя биологии Саргыланы Оленовой, библиотекаря Натальи Васильевой, специалиста Горной улусной инспекции охраны природы Сарданы Кривошапкиной.

Проект учащихся школы занял второе место, уступив работе представителей Ханты-Мансийского автономного округа.

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Молодежный экологический форум является одним из успешных проектов международной организации северных регионов «Северный Форум». I-й Экофорум был проведен в 2001 году в г. Эдмонтон (Канада) с участием 20 школьников из 7 стран и регионов. В разные годы форум принимали у себя такие города, как Саппоро (Япония), Акурейри (Исландия), Ханты-Мансийск (Россия), Анкоридж (США), Уайтхорс (Канада), Якутск (Россия).