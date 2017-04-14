Заведующая Центром поддержки семьи и молодежи Усть-Янского района участвовала в акции «Письмо сыну»

Братья Феликс и Родион Рожины известны в Усть-Янском районе как лучшие спортсмены, люди с активной жизненной позицией. Их мама Валентина Робертовна Захарова, заведующая Центром социально-психологической поддержки семьи и молодежи по Усть-Янскому району, присоединилась к акции «Письмо сыну».

Что пожелать моим возросшим детям? Похоже, я немного хочу: Шагайте в ногу со своим столетьем. Пусть каждый день вам С ясным солнцем светит. Пусть все дела вам будут по плечу, Откройте хоть по одному колодцу. Врастите яблонь плодоносный ряд. Пусть из колодца жаждущий напьётся. Пусть яблоневый ряд от яблонь гнётся. Пусть люди вас за всё благодарят!

Здравствуйте, мои дорогие!

Как быстро летит время… Вот как сейчас помню, какие вы были маленькие. Для меня вы были самыми красивыми малышами. Благодаря вам я поняла, что люблю быть матерью.

Держа вас у своей груди, я ощущала, что нет дороже человечков для меня, чем мои сыновья. Вы стали центром моего мира. Я носила вас, когда ваши головки болели от высокой температуры. Гладила ваши животики, когда они болели. Рассказывала вам сказки и успокаивала вас.

Открывала вам этот мир и отдавала всю себя, чтобы вырастить вас, и это было не жертвой, а радостью материнства.

Я пыталась научить вас жизни через всё, что вас окружало: друзей, учебу, работу.

Жизнь — это постоянная борьба, где победы сменяются поражениями.

К сожалению, жизнь не всегда кажется лёгкой.

Были времена, когда вы «падали» на жизненном пути, ведь каждый путь полон шишек и ухабин. Из-за этого вы иногда плакали, иногда смеялись, были довольны, а иногда вам было страшно. Отрицательные моменты жизни научили вас многому. Через эти отрицательные моменты вам пришлось научиться двум важным истинам: уважать себя и уважать других. Вы поняли, бояться нужно не трудностей, бояться нужно пассивного отношения к трудностям. Эта борьба сделала вас сильнее.

Мои сыновья, вы научили меня многому. Научили терпению, терпимости, смирению. Это были уроки, которые я не смогла бы узнать другим способом. Спасибо вам, мои мальчики!

Вы также дали мне замечательные воспоминания, которыми я всегда буду дорожить.

Я горжусь вами, я люблю вас и уверена: вы сможете добиться великих побед, достигнуть больших высот. Что вы сделаете из своей жизни, и во что превратите её, зависит только от вас. У вас есть необходимые инструменты, ресурсы и знания, чтобы жизнь принесла вам настоящее удовлетворение.

Их двое, деточек моих!

И каждый — мира мне дороже.

Любовь мне подарила их.

И наградила ими тоже… И в каждом капелька моя,

Хоть внешне схожести не видно…

И Душу на двоих деля,

Раздам… — не больно, не обидно. И каждому по искре дам!

Пусть только в будущее — будут…

А я — я мать, мои слова

Стократ молитвою пребудут! На две реки, на два пути —

Две неизведанных дороги,

Я буду каждому светить,

Деля невзгоды и тревоги. И если в темени ты вдруг…

С пути собьёшься, холод стынет.

Ты оглянись из ста дорог,

Ты только вспомни моё имя. И я согрею, прилечу,

Дыханьем отогрею руки…

Найду по звёздному лучу.

И от невзгод, и от разлуки. А если Радость у Тебя.

Я преумножу, пусть незрима,

Оберегу Тебя любя…

Ты только вспомни моё имя.