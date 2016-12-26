Нерюнгринский медколледж отмечает 25-летний юбилей

Нерюнгринский медицинский колледж устремлен в будущее. Это образовательное учреждение среднего профессионального образования, осуществляющее подготовку средних медицинских кадров для здравоохранения республики по следующим специальностям: лечебное, сестринское, акушерское.

Колледж гибко реагирует на потребности практического здравоохранения, успешно справляется с планом набора и выполняет государственный заказ по подготовке востребованных на рынке труда средних медицинских кадров, ведет работу по дополнительному профессиональному образованию и повышению квалификации средних медицинских работников по всем специальностям и направлениям.

Организация учебного процесса в колледже базируется на новых образовательных технологиях. Улучшается и совершенствуется материально-техническая база, кабинеты практического обучения. Укрепляется и расширяется взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями не только Нерюнгринского района, но и республики, с которыми колледж связан совместной деятельностью по подготовке и обучению будущих медицинских работников в рамках социального партнерства, и которое Министерством здравоохранения республики рассматривается как важнейшее условие подготовки будущих медиков, которые сейчас очень востребованы на местном рынке труда.

Работодатели отмечают высокий уровень подготовки выпускников, их самодостаточность, легкую адаптацию к инновационным изменениям в здравоохранении, многие из них уже занимают должности старших и главных медицинских сестер. 4 выпускников колледжа стали преподавателями и трудятся в колледже.

Анализ основных показателей деятельности Нерюнгринского медицинского колледжа за последние 3 года свидетельствует о том, что работа по всем направлениям велась на высоком уровне: — подготовлено 152 специалиста, из них 38 целевиков (26%); — успеваемость общая – 98,3%, качественная – 82%; — средний балл – 4,2; — результаты ГИА: общая успеваемость – 100%, качественная — 87,9%, средний балл при защите ВКР– 4,4; дипломов с отличием – 12 (15,8%); — показатель трудоустройство выпускников 96-100%; — 27 педагогических работников и 35 студентов стали победителями научно-практических конференций, профессиональных конкурсов, олимпиад разного уровня; — научно-методические статьи 31 педработника и 20 студентов опубликованы в изданиях разного уровня.

Введение в образовательный процесс новых программ подготовки кадров, актуальных направлений деятельности – заслуга всего преподавательского коллектива, который объединил творческих, ищущих, обладающих высоким профессионализмом людей: 70,8% имеют высшую и первую квалификационные категории, 82% — повышение квалификации и профессиональную переподготовку по педагогике и преподаваемой дисциплине. 19 преподавателей (80%) удостоены высоких правительственных наград и званий: «Отличник здравоохранения РФ», «Заслуженный работник здравоохранения РС (Я)», «Отличник здравоохранения РС (Я)», «Заслуженный работник НПО РФ», «Отличник образования РС (Я)».

Особое внимание в колледже уделяется учебно-воспитательному процессу, который включает в себя систему гражданско-патриотического воспитания. Развивается студенческое самоуправление, активно работают студенческий совет, студенческое научное общество. Наряду с этим делается акцент на формирование профессионально важных качеств личности, утверждение гуманистических ценностей выбранной профессии. Партнерские отношения с ЛПУ позволили расширить и волонтерское движение среди студентов, позволяющих им еще в период обучения окунуться в будущую профессию в реальных условиях, привить им навыки милосердия и медицинской этики. Новыми формами работы являются участие студентов в акциях милосердия, ярмарках «Здоровья», шефство над Республиканским детским домом-интернатом, Домом престарелых и Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ».

Студенты колледжа активно участвуют в конкурсах, научных конференциях, спортивных мероприятиях, смотрах художественной самодеятельности и становятся победителями и лауреатами разного уровня, проводимых как очно, так и заочно.

Колледж гордится значительными результатами работы педагогических работников и студентов по итогам 2016 года. Кириллина Р.С., Бакланова Р.Х., Ноговицына Н.А. стали Дипломантами «Лучшие педагоги России-2016» в рамках «Премии им. А.С. Макаренко-2016», МАРО, г. Москва. Ноговицына Н.А. — Дипломант II степени Всероссийского с международным участием Педагогического конкурса «Педагогическое мастерство преподавателя на занятиях в НПО, СПО», ИМО педагогов «Эволюция»; победитель в секции «Научные доклады» и научно-технической выставки II Республиканской научно-методической конференции «Педагогические Альпы». Методист Кузьмина И.И. — победитель номинации «Методист-новатор» в рамках конкурса «Лучшая образовательная организация СПО-2016» Невской образовательной Ассамблеи, г. Санкт-Петербург; ее автобиография опубликована в энциклопедии «Педагоги-новаторы XX-XXI века», НИЦ, г. Красноярск; награждена Почетной Грамотой за личный вклад в развитие научных исследований, значительные успехи в организации научной, учебной и методической деятельности, НИЦ, г. Красноярск. Преподаватели Успанова Т.М., Котова С.В. — дипломанты I, II и III степеней в 3-х номинациях XVII Международного конкурса «Ты гений!». Лукина О.В. стала дипломантом I степени в 3-х номинациях Всероссийского конкурса «Педагогический журнал», г. Кемерово. Ноговицына Н.А. и студентка Павлова В.В. стали обладателями единовременного денежного поощрения Главы РС (Я) по итогам 2015-2016 учебного года. Бухгалтер Осадчая О.Н. и студент Семянов В. В. в декабре месяце стали Дипломантами III степени в номинации «Инструментальная музыка» I Республиканского конкурса «Две звезды», МОО «Союз молодежи профессионального образования РС (Я)», г. Якутск. Студентка Павлова В.В. – дипломант II степени, лауреат заочного этапа X Юбилейной Всероссийской конференции талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», г. Москва; Дипломант IV Всероссийского конкурса научно-исследовательских (курсовых и дипломных) работ студентов среднего профессионального образования, проводимом интернет-изданием «Профобразование», г. Москва; 1 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде по химии, Интернет-издание «Профобразование»; Диплом I степени во Всероссийской онлайн-викторине «Единство России», Интернет-издание «Профобразование». Студентка Тайшина С.С. — дипломант III степени, лауреат заочного этапа X Юбилейной Всероссийской конференции талантливой молодежи «Национальное достояние России», г. Москва; научная статья опубликована в сборнике «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее» (том 19, 2016 год) Юбилейной Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный XXV-летию программы «Шаг в будущее», г. Москва. Студентки Павлова В.В. заняла 1 место, Тайшина С.С. — 3 место, обе стали победителями «Народного» голосования Всероссийского конкурса ИМОП «Эволюция» «Студент СПО 2016». Студенты Фомин Я.П. – дипломант 2 степени, Колокольчикова О.А. — дипломант 1 степени в номинации «Лучшие творческие и исследовательские работы учащихся» Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием «Лучшие творческие и исследовательские работы учащихся», НПЦ «Интертехинформ».

Третий год подряд студенты колледжа принимают участие в Открытом региональном чемпионате Worldskills Russia в компетенции «Уход за больными», «Медико-социальная помощь» (г. Якутск) и занимают вторые места в республике.

Подводя итоги уходящего 2016 года Нерюнгринский медицинский колледж, успешно реализует поставленные задачи. Сплоченный коллектив единомышленников: преподавателей, студентов, административных работников и технического персонала решает общие задачи, развивает социальное партнерство, активно участвует в общественной и культурной жизни города, района и Республики.

По итогам информационно-аналитического мониторинга деятельности образовательных учреждений Российской Федерации за 2016 год, а также результатами проведенных социологических и маркетинговых исследований по оценке качества оказываемых образовательных услуг потребителям, были высоко оценены заслуги и достижения колледжа.

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Нерюнгринский медицинский колледж — лауреат всероссийских национальных конкурсов 2016 года:

— «Лучшие колледжи Российской Федерации-2016», обладатель Медали «Национальный знак качества», права использования логотипа Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ-2016», ООО «НИИ «Статэксперт», г. Санкт-Петербург.

— Обладатель «Премии им. А.С. Макаренко-2016», Ордена в номинации «Лучшее образовательное учреждение 2016», Стелы в номинации «Лучший руководитель образовательного учреждения 2016г.», 3 сотрудников награждены Дипломом «Лучшие педагоги России 2016», Международная академия развития образования и педагогических наук, г. Москва.

— «Лучшая организация среднего профессионального образования-2016», «Центр непрерывного образования и инноваций», «Невская образовательная Ассамблея», г. Санкт-Петербург.

— «Лидер в области партнерства с производством-2016», «Центр непрерывного образования и инноваций», «Невская образовательная Ассамблея», г. Санкт-Петербург.

— «Лидер в создании системы трудоустройства и занятости студентов-2016», «Центр непрерывного образования и инноваций», «Невская образовательная Ассамблея», г. Санкт-Петербург.

— «Лидер в организации научно-исследовательской работы-2016», «Центр непрерывного образования и инноваций», «Невская образовательная Ассамблея», г. Санкт-Петербург.