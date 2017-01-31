Проект «YaWoman»: Уроки музыки «за 30» – мужской взгляд

Героиня спецпроекта «YaWoman» Олеся Латынова рассказала в своем блоге, что планирует в скором времени обучиться игре на скрипке. Журналист «Сахамедиа» Вячеслав Шушурихин анализирует, насколько это полезное решение.

Скрипка – не гитара и даже не уроки вокала. В двух озвученных случаях услужливое воображение живо рисует преподавателя средних лет с глазами, усталыми от жизни и от учеников. Оба персонажа по сто раз на дню говорят две проклятые фразы: «Разучивай аккорды» и «Распевайся».

Ближайшая аналогия по степени тоскливости – только физрук, который бросает мяч школьникам перед тем, как уйти на полтора часа в подсобку для темных дел.

Перспектива же обучения игре на скрипке воздушна, красива и изысканна. Здесь, возможно, даже немного может подышать дух жизни. Кто знает, может, в скором времени выяснится, что музыка – это и есть настоящее призвание нашей героини и именно её-то и не хватало в глобальных коллекциях таких музыкальных сервисов, как Spotify и Pandora.

Чем более разнообразной и желанной деятельностью занят человек, тем больше шансов, что он будет испытывать от своей жизни чувства, так или иначе похожие на счастье. Будем надеяться, что это как раз тот случай.

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Проект «Сахамедиа» «YaWoman»

(«Yakutian Woman», «Якутская женщина») – это история самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария. Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?

В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов. Вместе Олесей и Марией мы будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.