Проект «YaWoman»: Мужской взгляд на сказочных существ

Героиня проекта «YaWoman» Мария Саввина рассказала в своем дневнике, что в оформлении одного из праздников важную роль сыграла статуэтка единорога. Журналист «Сахамедиа» Вячеслав Шушурихин рассматривает сказочное существо через призму современного общества.

Большое торжество в Якутске образца 2017 года – это детально воссозданная сцена красивого голливудского ромкома.

Ромком – (сокр.) романтическая комедия. Наряду с ситкомом является базисом, по которому построены почти все современные комедии.

Поколение, воспитанное американскими фильмами, благополучно выросло и конструирует важные моменты своей жизни в точности так, как было показано на большом экране. И единорог – это как бы воплощенный символ такого запроса. Лень смотреть в Instagram и заниматься ручным перебором хэштэгов, но что-то подсказывает, что селфи с рогатым конем занимают важную долю от всех модных фото праздника.

По всем канонам, в этой части текста нужно написать, что запрос на красоту в рамках локальных персональных событий рано или поздно перенесется на всю жизнь, и последствия от этого будут самые прекрасные. Хоть это и не так, но давайте всё же попробуем запрограммировать реальность. Итак, прочитайте следующую фразу с выражением и прочувствуйте каждое слово: запрос на красоту в рамках локальных персональных событий рано или поздно перенесется на всю жизнь, и последствия от этого будут самые прекрасные.

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Проект «Сахамедиа» «YaWoman»

(«Yakutian Woman», «Якутская женщина») – это история самых обычных и в то же время единственных и неповторимых якутских женщин. Это не проект о жизни, это жизнь, как она есть. Наши первые героини – Олеся и Мария. Поправившаяся после вторых родов Олеся устала прятаться от зеркала и всерьез взялась за свое тело. Мать троих детей Мария решила больше ни от кого не зависеть и начала свой бизнес. Ежедневно они выходят из зоны комфорта и бросают вызов себе: сумею ли?

В течение 6 месяцев каждую неделю мы будем публиковать дневники наших героинь, комментарии экспертов, мнения мужчин, посещать мастер-классы специалистов. Вместе с Олесей и Марией мы будем идти к намеченной цели и, может быть, заодно проверим «на слабо» и себя.