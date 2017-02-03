«Жизнь в районах»: «Сахамедиа» представляет новую рубрику «Общая забота»

«Сахамедиа» в рамках проекта «Жизнь в районах» открывает новую рубрику «Общая забота». В медиа-центре холдинга редакции районных газет обсуждают проблемные вопросы с приглашенными специалистами. Материалы публикуются на портале ЯСИА и в республиканских газетах «Якутия» и «Саха сирэ». Первая встреча посвящена доступности банковских услуг.

«Работая в тесном сотрудничестве с улусными редакциями, команда «Сахамедиа» в рамках проекта «Жизнь в районах» поставила перед собой задачу — помочь людям в решении важных вопросов», — отметила редактор проекта Полина Николаева.

По ее словам, тема банковского обслуживания в районах Якутии выбрана неслучайно. Несколько лет назад, в основном на территории арктических и северных улусов республики, возникла проблема в связи с нежеланием коммерческих банков обслуживать население в отдаленных и труднодоступных местностях.

На первом круглом столе, состоявшемся 2 февраля в республиканском медиа-центре, журналисты районных газет получили возможность задать вопросы экспертам: директору Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Василию Тимофееву, начальнику отдела розничных продаж АО «Россельхозбанк» Евдокии Мигалкиной, начальнику управления продаж и обслуживания в сети ВСП Якутского отделения ПАО «Сбербанк» Николаю Иванчикову, руководителю пресс-центра Якутского отделения «Сбербанка» Жанне Никоновой.