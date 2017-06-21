Евгений Чекин: Проектное управление доказало свою эффективность в Якутии

Вопросы внедрения проектного управления в исполнительных органах государственной власти Якутии обсуждены во время рабочей встречи председателя правительства республики Евгения Чекина с управляющим партнером, директором по консалтингу группы компаний «Проектная ПРАКТИКА» Михаилом Козодаевым и руководителем проекта внедрения информационных систем управления проектами Дмитрием Пудовым.

Гостей представил руководитель департамента проектного управления Администрации главы и правительства региона Роман Солодухин.

Михаил Козодаев сказал, что ему очень понравилось, как работает центральный проектный комитет Якутии под председательством главы республики Егора Борисова. «Он не просто принимает решения отклонить или принять тот или иной проект, даются замечания, предложения, есть некая постановка на дальнейшую доработку. Очень мощным мотивирующим, подталкивающим фактором является вовлеченность первых лиц республики в эту деятельность», — сказал представитель федеральных методологов.

Евгений Чекин также назвал вовлеченность первого лица республики одним из ключевых факторов для успешного внедрения проектного управления в Якутии. «Егор Борисов не только определил, что мы должны стать одним из регионов-лидеров в этой области, он поставил перед нами задачу повышения эффективности исполнительных органов власти еще и с точки зрения восприятия обществом результатов», — отметил глава кабинета министров.

В ходе встречи были обсуждены такие моменты, как отложенный эффект проектов, внедрение единого документооборота, возможность привязки методов проектного управления к программному управлению и другие.

«По сути, внедрение проектного управления началось с моего прихода в правительство республики, сегодня уже есть определенные результаты. Для серьезного изменения системы мы запустили довольно много пилотных проектов. Не скрою, были скептики, кто говорил, что на данном этапе браться за пилоты нельзя, но я настоял на запуске. Самый большой из этих проектов – национальная спартакиада «Игры Манчаары». Как показывает практика, мы были правы. Куратор удовлетворен, в рамках проекта состоялся коннект», — сказал Евгений Чекин.

Говоря о программном управлении, Михаил Козодаев отметил: «Развивать программное управление можно по шагам, начинать с работы с общими целями, рисками, которыми имеет смысл управлять с уровня программы проектов».

Стороны также обменялись мнением о том, каким должен быть центральный проектный офис, обсудили пути выявления лучших практик, определения проблемных зон, сообщили ЯСИА в секретариате председателя правительства Якутии.