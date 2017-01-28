Зимники Колымы – на особом контроле

Ситуация в селе Андрюшкино Нижнеколымского района, где топлива на котельной хватит лишь на первую декаду февраля, по-прежнему на особом контроле правительства республики. Раз в два дня проводятся селекторные совещания под руководством первого вице-премьера заместителя Алексея Колодезникова.

На данный момент дела обстоят следующим образом. Со стороны Среднеколымска дорогу в нижнеколымское село Андрюшкино пробивают с двух направлений. Утром 27 января из села Оуйсардах вышел К-701, а навстречу ему из Андрюшкино — трактор ДТ-75 предпринимателя Алексея Винокурова. Из другого среднеколымского села Аргахтах к Андрюшкино идёт трактор ДТ-75. Кроме того, из Среднеколымска к Аргахтаху направляются «кальмары» предприятия «Дороги Колымы», им осталось пройти 20 км, далее они пойдут по следу лёгкого трактора.

Предположительно в начале следующей недели тракторы придут в Андрюшкино. Из Среднеколымска уже готовы отправиться в это село машины с топливом. Глава Среднеколымского улуса Евгений Слепцов оказывает необходимую помощь в расчистке зимников в соседний район. В городе также продолжает работу оперативная группа правительства республики по завозу грузов в Среднеколымский и Нижнеколымский районы.

В Нижнеколымском районе трактор ЗАО «Дороги Колымы» 26 января расчистил зимник от Черского до Походска, и уже выел на расширение зимней дороги Черский – Колымское-Карлуково, и далее продолжит нарезку зимника в село Андрюшкино. Ориентировочно на это потребуется неделя.