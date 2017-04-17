С 17 апреля 2017 года закрыты ледовые переправы Хатассы – Павловск и Кангалассы – Соттинцы.

На сегодняшний день закрыты участки автозимника «Кобяй» в Горном и Кобяйском улусах, Ленск – Хамра автодороги «Умнас», 507-й км автодороги «Вилюй» – п. Мукучи – с.Кобяй автодороги «Лючинская», участок «Батамай – Сегян-Кюель – Суордаах – Дулгалаах – 127-й км автодороги «Верхоянье» автодороги «Себян», Бирюк – Нижняя Нюя автодороги «Умнас», Вилюйск – Жиганск автодороги «Эдьигээн», г. Ленск – с. Хамра автодороги «Умнас», Саныяхтах – Солянка и с. Улахан-Ан – Саныяхтах автодороги «Умнас».

Также с 17 апреля 2017 года понижена грузоподъемность на автозимнике Сангар – Сите – Булус – Батамай на участке км 0 – км 176,89 в Кобяйском улусе. Также грузоподъемность понижена на участке п. Усть-Нера – граница Абыйского улуса.

Приказы о понижении грузоподъемности и закрытии автозимников можно найти на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства республики во вкладке «Понижение грузоподъемности, закрытие автозимников 2017 год».