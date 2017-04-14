Ледовые переправы через реку Лену планируют закрыть 17 апреля

В связи с установившейся теплой погодой и потерей несущей способности ледяного покрова, на основании приказа министерства транспорта и дорожного хозяйства республики 17 апреля планируется закрытие ледовых переправ через реку Лену для всех видов транспорта по направлениям «Кангалассы-Соттинцы» и «Хатассы-Павловск».

Во избежание возникновения опасных для жизни ситуаций, Минтранс Якутии обращает внимание перевозчиков на необходимость соблюдения установленной грузоподъемности на ледовых переправах и автозимниках.

Приказы о понижении грузоподъемности и закрытии автозимников можно найти на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства https://mintrans.sakha.gov.ru/departament-dorozhnoj-sluzhby во вкладке «Понижение грузоподъемности, закрытие автозимников 2017 год».