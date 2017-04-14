Закрыт участок автозимника «Себян»

С 14 апреля закрыт участок автодороги «Себян» с. Суордах – 166 км автодороги Верхоянье.

Также с сегодняшнего дня снижена грузоподъемность до 10 тонн на участке п. Батагай – граница Верхоянского улуса автодороги «Яна» и на участке Батагай – Батагай-Алыта (по реке) автодороги «Верхоянье». До 16 тонн снижена грузоподъемность на участке м. Бурустах – с. Сасыр – граница Верхнеколымского улуса автодороги «Арктика».

Приказы о понижении грузоподъемности и закрытии автозимников можно найти на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) во вкладке «Понижение грузоподъемности, закрытие автозимников 2017 год».