Якутскэнерго: Завоз топлива в Усть-Янский район возобновим с открытием автодороги

Дочерние общества «Якутскэнерго» — АО «Сахаэнерго», «Теплэнергосервис» и «Энерготрансснаб» готовы возобновить завоз топливно-энергетических ресурсов в отдаленные наслеги Усть-Янского улуса с открытием автодороги Усть-Куйга – Депутатский, об этом сообщает пресс-служба компании.

На данный момент автомобильное сообщение по маршруту Усть-Куйга – Депутатский отсутствует. Сроки восстановления дороги неизвестны. Это парализовало доставку топлива.

Напомним, транспортное сообщение было прекращено еще 1 октября 2016 года в связи с аномальными метелями и возобновилось только после 15 октября, но на непродолжительный период. В связи со сложной дорожной обстановкой в районе был объявлен режим повышенной готовности. А с 1 февраля 2017 года администрация Усть-Янского улуса ввела режим «Чрезвычайной ситуации».

По словам старожилов и местных водителей, самые опасные, проблемные участки дороги требуют непрерывного обслуживания, своевременной регулярной расчистки и подсыпки. Особенно на таких участках как с 20-го по 50-ый км с двумя крутыми подъемами. На данный момент здесь дорожники вынуждены пробивать объезды “прижимов” – длиной 120 и 40 км через Селеняхский наслег.

В прежние годы на таких участках непременно круглосуточно дежурила дорожная техника. Однако в нынешнем сезоне техники не хватает. Шоссейный транспорт по такой “дороге” пройти не может. Передвижение по круглогодичной трассе возможно только на вездеходном транспорте с малой грузоподъемностью. Но и она в районе имеется в ограниченном количестве. В нынешних дорожных условиях даже вездеходы не всегда могут справиться с условиями трассы.

Ситуацию усугубляют вынужденные действия сотрудников ГАИ, которые обязаны, согласно требованиям, к перевозке опасных грузов не допускать транспорт без специального дополнительного оснащения дорогостоящим оборудованием. Предусмотрена ответственность вплоть до лишения автовладельцев водительских прав.

В таких условиях в опасности жизнь и здоровье водителей, даже тех, кто занимается перевозкой топливно-энергетических ресурсов на дальние расстояния не первый год. Так на днях были эвакуированы водители КрАЗа и УРАЛа, оказавшиеся в снежном плену на 115 километре автодороги Депутатский – Усть-Куйга. Перевозчики в течение четырех суток находились в машинах, ожидая помощи. Водителей вызволили сотрудники “Сахаэнерго” на вездеходной технике. В настоящее время состояние пострадавших оценивается, как удовлетворительное.

Энергетики ждут восстановления дорог и готовы возобновить доставку топлива в отдаленные наслега Усть-Янского улуса в усиленном режиме.