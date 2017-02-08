Якутскэнерго: Сломавшийся Камаз остановил движение по трассе Усть-Куйга-Депутатский

Колонна АО «Энерготранснаб» из трех машин, осуществляющих доставку топлива из Депутатского в Усть-Куйгу, вынуждена была прекратить движение на перевале «Барс» в 135 км — одноколейную дорогу преградил неисправный КамАЗ стороннего перевозчика.

По информации пресс-службы Якутскэнерго, сломавшийся Камаз полностью перекрыл движение в обеих направлениях. Со слов водителей, оказавшихся в плену бездорожья, пробить объезд на данном участке дороги невозможно технически. Сроки восстановления движения на дороге остаются неизвестными.

«Дорожные службы Усть-Янского улуса так и не смогли обеспечить нерперывное обслуживание круглогодичной трассы Усть-Куйга – Депутатский. Качество дороги таково, что единственная сломавшаяся машина полностью блокирует движение в обеих направлениях”, — комментируют в Якутскэнерго.

Водители заблокированной колонны обеспечены всем необходимым, угрозы для их жизни и здоровья нет. Они стойко переносят все тяготы бездорожья и снежного плена, ожидая восстановления движения, и готовы возить жизненно необходимое топливо даже в таких условиях.

«Постоянное транспортное сообщение по дороге было прекращено еще 1 октября 2016 года в связи с аномальными метелями и далее возобновлялось лишь на непродолжительные периоды. С 1 февраля 2017 г. администрация Усть-Янского улуса ввела режим «Чрезвычайной ситуации», чтобы мобилизовать все силы и средства для обеспечения работы дороги. Тем не менее отсутствие достаточного количества техники так и не позволяет обеспечить работу трассы даже в одну колею», — говорится в пресс-релизе компании.