Выпускники Транспортного техникума защитили дипломы перед сотрудниками «Железных дорог Якутии»

Представители «Железных дорог Якутии» в составе государственной аттестационной комиссии приняли участие в защите дипломных проектов и вручении дипломов выпускников Транспортного техникума в поселке Нижний Бестях. Свои дипломные работы защищали 61 студент. Из них 48 человек – будущие машинисты тепловозов, слесари-ремонтники, дежурные по станции, монтеры пути, вагонники.

На прошлой неделе в Транспортном техникуме в поселке Нижний Бестях прошла защита дипломных проектов будущих железнодорожников. Традиционно в работе государственной аттестационной комиссии приняли участие представители АО «АК «Железные дороги Якутии»: заместитель генерального директора по кадрам, социальным вопросам и безопасности Анатолий Щербак, инженер по подготовке кадров Надежда Иванова, инженер-технолог локомотивного депо станции Алдан Александр Чупров, начальник дистанции пути Николай Слепцов, начальник вагонного депо станции Томмот Александр Колданов, начальник станции Нижний Бестях Дмитрий Тропин.

Темы выпускных работ в основном носили практический характер, поскольку все студенты знакомы с компанией «Железные дороги Якутии» и на протяжении всей учебы проходили производственную и преддипломную практики на объектах железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск. Ребята уверены, что их ждут в компании «Железные дороги Якутии» и в будущем без работы они не останутся .

Аттестационная комиссия высоко оценила уровень теоретической и практической подготовки выпускников. Это показали результаты защиты. 37 человек защитили дипломы на оценку «5» – это более 60%. 20 человек получили оценку «4» (32,8%). Председатель комиссии Анатолий Щербак отметил, что качество дипломных проектов с каждым годом становится лучше и более практичнее.

На торжественном вручении дипломов заместитель генерального директора АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Дмитрий Трофимов пожелал выпускникам доброго пути в профессиональную жизнь и выразил надежду, что четвертый выпуск техникума достойно вольется в ряды железнодорожников Якутии. Он наградил 8 отличившихся студентов и 3 преподавателей грамотами Акционерной компании «Железные дороги Якутии» с вручением корпоративных сувениров. Также напутственные слова с вручением наград сказали руководитель управления государственной службы кадров и административной работы министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Туяра Аммосова, главный специалист отдела среднего профобразования министерства образования РС (Я) Николай Иванов, представители администрации Мегино-Кангаласского улуса.

«Действительно, очень хороший дружный педагогический коллектив сложился в Транспортном техникуме, который вкладывает душу в свою работу, болеет за каждого студента. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие в работе аттестационной комиссии. Чувствуется, что каждый диплом – это результат долгой и кропотливой работы не только выпускника, но и руководителя дипломного проекта. Следует отметить, что руководителями и оппонентами дипломных работ были работники АО «АК «ЖДЯ». 15 человек получили красные дипломы. Несколько человек, одновременно с учебой устроились работать в Компанию. Это Александра Жиркова, Айтал Васильев и другие. С каждым выпускником заранее были проведены индивидуальные собеседования, в ходе которых ребята получили исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы. Я уверена, что база, полученная в техникуме, поможет новоиспеченным специалистам адаптироваться на производстве и реализоваться в профессии», – отметила инженер по подготовке кадров АО «АК «ЖДЯ» Надежда Иванова.