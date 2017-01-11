ВТБ выделил Ленскому речному пароходству кредит на 350 миллионов рублей

Банк ВТБ предоставил Ленскому объединенному речному пароходству кредитную линию в размере 350 млн рублей, рассчитанную на год. Средства направят на финансирование текущей деятельности предприятия, в том числе на подготовку флота к навигации.

Общий объем финансирования предприятия банком ВТБ превысил 1,3 млрд рублей. ВТБ сотрудничает с ЛОРПом с 2004 года, в том числе осуществляет расчетно-кассовое обслуживание компании.

«Ленское объединенное речное пароходство» работает на северо-востоке России. На долю предприятия приходится около 70% рынка услуг водного транспорта Якутии.